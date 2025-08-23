Otro mal resultado para Talleres: ganó San Martín de San Juan y sigue vivo por la permanencia

San Martín de San Juan, a quien Talleres no pudo vencer en la fecha pasada en el Kempes, manifiesta una mejoría y superó a Gimnasia de La Plata como local 1 a 0, un rival directo por la permanencia. Con lo que complica más todavía el panorama del Albiazul.

Marco Iacobelli, de penal a los 9 minutos del complemento, abrió el marcador en lo que fue el único gol de la noche en San Juan, para el triunfo del equipo de Leonardo Romagonoli.

HAY PENAL PARA SAN MARTÍN DE SAN JUAN ANTE GIMNASIA POR ESTA MANO DE SUSO: ¿qué te parece?



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/a3mjzGsMYS — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

GOL Y CORAZÓN: Iacobellis marcó el 1-0 de San Martín de San Juan ante Gimnasia en el #TorneoClausura.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Jr2YlXE3hU — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

El Vedinegro está último en las dos tablas, y en la anual ahora se puso a sólo un punto de Talleres y de Aldosivi, que estarían disputando un desempate para no descender. El conjunto marplatense visita este lunes a Estudiantes.