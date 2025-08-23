Vía Córdoba / Liga Profesional

Derrotó a Gimnasia de La Plata y asecha a la T en la zona roja de la tabla anual.

Jorge Nahúm
23 de agosto de 2025,

Otro mal resultado para Talleres: ganó San Martín de San Juan y sigue vivo por la permanencia
Con el "Pipi" Leandro Romagnoli como DT, San Martín de San Juan se aferra a la Primera División. Triunfo calve y mala noticia para Talleres.

San Martín de San Juan, a quien Talleres no pudo vencer en la fecha pasada en el Kempes, manifiesta una mejoría y superó a Gimnasia de La Plata como local 1 a 0, un rival directo por la permanencia. Con lo que complica más todavía el panorama del Albiazul.

Marco Iacobelli, de penal a los 9 minutos del complemento, abrió el marcador en lo que fue el único gol de la noche en San Juan, para el triunfo del equipo de Leonardo Romagonoli.

El Vedinegro está último en las dos tablas, y en la anual ahora se puso a sólo un punto de Talleres y de Aldosivi, que estarían disputando un desempate para no descender. El conjunto marplatense visita este lunes a Estudiantes.

