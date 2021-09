El empate de Racing de Nueva Italia ante Sportivo Belgrano en San Francisco terminó con incidentes, cuando jugadores Albicelestes se toparon con allegados del equipo local camino a los vestuarios. Más bronca para la Academia, que con el 1 a 1 quedó como escolta en el Federal A, dos puntos abajo del líder Gimnasia y Tiro de Salta.

El delantero Nicolás Parodi fue a buscar al túnel a una persona que lo insultó, en el final de un encuentro caliente. Mientras que el zaguero Martín Pucheta dijo haber recibido un botellazo en la cabeza en medio del tumulto. Empujones, insultos, agresiones, que fueron registradas por el programa partidario Planeta Racing.

“Es una pena lo que pasó, socialmente no entendamos que es un partido de fútbol. Se fue de las manos más de lo normal. No nos cuidaron. Los exabruptos nos perjudicaron y nos hicieron daños. No hay nada más que acotar. Sportivo festejó el empate y nosotros nos vamos con el sabor amargo de la igualdad”, recapituló Hernán Medina, técnico de Racing.