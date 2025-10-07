Vía Córdoba / Inseguridad

“No tenía enemigos”: el dolor de la esposa del hombre que murió por un disparo en el cráneo en Córdoba

El barrio Ameghino Norte está sacudido por el fallecimiento que ya está en manos de la Justicia.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

7 de octubre de 2025,

“No tenía enemigos”: el dolor de la esposa del hombre que murió por un disparo en el cráneo en Córdoba
Balearon en la cien a un hombre en un domicilio de calle Graham Bell 1700, barrio Ameghino Norte, donde su esposa expresó su tristeza y reclamó justicia. (Ramiro Pereyra / La Voz)

En la noche del lunes 6 de octubre, un hombre murió por un disparo en el cráneo que recibió cuando estaba en su casa en Córdoba en la madrugada del domingo 5. Este martes 7, su esposa rompió el silencio, manifestó su dolor y apuntó contra una persona, quien sería la autora material del crimen.

El dolor de la esposa del hombre que murió por un disparo en Córdoba

María Concepción aseguró que su marido nunca tuvo escándalos con vecinos o vecinas y era un sujeto agradable. "Mi marido no tenía enemigos, no le debía plata a nadie, no molestaba a nadie, era un hombre bueno", aseguró, en diálogo con El Doce.

La Justicia de Córdoba investiga el crimen de barrio Ameghino Norte. (Ramiro Pereyra / La Voz)
La Justicia de Córdoba investiga el crimen de barrio Ameghino Norte. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Desde su vivienda en barrio Ameghino Norte, reiteró su pedido de justicia y acusó a la exnuera del fallecido. “Quiero que ella caiga presa y pague. Ella fue, ella fue, no hay otra persona", indicó.

La denuncia de la esposa del hombre que murió por un disparo en Córdoba

En este sentido, contextualizó que desde hace dos semanas recibió mensajes y amenazas contra su hijo. “Ella me llamaba al fijo y me decía que iba a matar a mi hijo, que me lo iba a entregar en una bolsa. Nunca aceptó la separación y venía a la casa a agredirnos”, describió.

Consecuentemente, el disparo que impactó contra su marido estaba dirigido para su hijo. Por último, rememoró que su compañero era pintor “pero hacía changas y se daba mañas para todo”. “Vivíamos el día a día los dos juntos. Hacía todo para que nada me faltara”, concluyó.

Temas Relacionados

MÁS DE Inseguridad
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS