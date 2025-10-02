Un hombre murió mientras se preparaba para jugar un partido de básquet en Córdoba. El episodio ocurrió luego de días en los cuales dos menores de edad fallecieron tras sufrir descompensaciones en el marco de practicas deportivas.

Murió mientras se preparaba para jugar un partido de básquet en Córdoba

El sujeto de 50 años esperaba para disputar un encuentro amateur en el Club Rieles Argentinos, ubicado en la calle J. Cortés al 101, barrio Alta Córdoba. En ese contexto, sufrió una descompensación y “las personas presentes iniciaron rápidamente maniobras de primeros auxilios, pero no lograron reanimarlo”, expresó la Policía en un comunicado matutino.

Minutos más tarde, un servicio de emergencias se presentó en el lugar y confirmó el fatal desenlace del hombre. Se investigan las circunstancias del hecho.