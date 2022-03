El delantero cordobés Nahuel Bustos convirtió por duplicado para Girona, que este sábado goleó 5-1 a Ibiza, en encuentro válido por la fecha 33 del campeonato de la segunda división (LaLiga 2) del fútbol español.

Bustos, de 23 años y transferido de Talleres, estuvo entre las principales figuras del cotejo, por sus goles a los 16 y 45 minutos del primer tiempo. Llegó a las nueve conquistas en el torneo y continúa en racha positiva en este mes, ya que venía de marcar un doblete en el triunfo 3-1 sobre Las Palmas.

Nahuel Bustos sigue derecho en el Girona, donde anotó otro doblete. Foto: Twitter @NahuelBustoso

Girona se ubica quinto en la tabla con 52 unidades. Es líder el Eibar con 62 puntos; Almería 59; Valladolid 58 y Tenerife 55, en los principales lugares.

En tanto, Málaga, con los concursos de Braian Cufré (ex Vélez Sarsfield) como titular y Pablo Chavarría (ex Belgrano de Córdoba) ingresando desde el banco, perdió ante Fuenlabrada por 1-0.

Mientras que Zaragoza, con las intervenciones del arquero Cristian Alvarez (ex Rosario Central) y del enganche Valentín Vada (ex Proyecto Crecer de San Francisco), cayó 0-3 con Cartagena, que tuvo en sus filas al volante Pablo De Blasis (ex Ferro y Gimnasia La Plata).

Resultados

Huesca 1-Burgos 0; Real Sociedad B 1-Mirandés 3; Lugo 1-Oviedo 1; Real Valladolid 0-Las Palmas 1. Mañana jugarán Amorebieta-Alcorcón, Ponferradina-Eibar y Leganés-Sporting Gijón.