Vía Córdoba / Muerte

Murió un hombre que se descompensó en un comercio del Centro de Córdoba

El sujeto ingresó a un local comercial, cayó al suelo y perdió la vida. Lo que se sabe.

Redacción Vía Córdoba
23 de enero de 2026,

El Centro de Córdoba fue escenario de una nueva tragedia. Foto: Pedro Castillo/Ilustrativa.

Un hombre de unos 70 años se descompensó en un comercio del Centro de Córdoba y murió este viernes 23 de enero. Las personas que vivieron el hecho llamaron a la Policía y emergencias, pero ni los socorristas impidieron el fatal desenlace.

El sujeto mayor de edad ingresó a un local ubicado sobre la avenida San Martín al 200 durante la tarde. Efectivos policiales asistieron inmediatamente y comenzaron con las maniobras de primeros auxilios hasta la llegada del servicio de emergencias.

Lamentablemente, confirmaron el fallecimiento. Ahora, investigan las causas y condiciones alrededor del episodio que conmociona a la ciudad de Córdoba.

