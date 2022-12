Mundial Qatar 2022: una cordobesa en Australia contó cómo se vive la previa de los octavos de final

Al igual que en el país, los argentinos distribuidos alrededor del mundo viven con gran expectativa la previa del partido ante Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Entre los tantos argentinos que viven en esa nación, Satya Ordoñez dialogó con Vía Córdoba y contó cómo vive su experiencia como visitante.

Nacida en Córdoba, la joven de 27 años explicó que dejó el país con el objetivo de vivir nuevas experiencias y cumplir un sueño: viajar por el mundo y ayudar a las personas. “Soy agente de estudios de una agencia y ayudamos a quienes quieren venir a estudiar y trabajar en Australia”, explicó.

Ordoñez vive en la ciudad de Sydney. Foto: Gentileza

La experiencia del partido Argentina-Australia de visitante

Al ser consultada por cómo se viven las horas previas al partido entre Argentina y Australia, Ordoñez narró que se vive un clima intenso: ”Australia está fascinada con los ‘Socceros’ y el pase a octavos ya es una victoria para ellos”.

A un costado del desierto qatarí, el estadio Áhmad bin Ali luce imponente a la espera de Argentina vs Australia. (Foto: Fifa)

Es tal la magnitud del encuentro que colocaron pantallas gigantes y habilitaron el pasaje gratuito en el transporte para que la gente se traslade a verlos. En paralelo, expresó sentirse un poco “rara” porque los visitantes organizaron su propio carnaval “a lo argento”.

Cuáles son las cábalas previas al partido de la Selección Argentina

La joven argentina reveló que no tenía ningún ritual previo a los partidos de la Copa del Mundo, pero una amiga española le compartió uno suyo el día del cotejo ante México. “Atar algo antes que empiece el partido y decirle `pilato pilato si no gana Argentina, no te desato´”, explicó.

Cómo es vivir en Australia para una cordobesa

La protagonista de esta historia contó que la apertura de Australia para los migrantes la llevó al continente. “Es uno de los países que otorga visas de trabajo y estudio para extranjeros”, aseveró.

En paralelo, eligió al lejano país por su clima y su naturaleza: “Es parecido al de Argentina, vine a buscar calor y a cumplir el sueño de vivir cerca de la playa y el mar”. Consciente de la realidad, se sinceró y dijo que es un país seguro y económicamente estable, lo que permite tener una gran calidad de vida.

Los clásicos fuegos artificales en el puerto de Sydney, marcan las doce en Australia. (AAP Image/Dean Lewins)

Puntualmente, ella se encuentra en Sydney. “Es una ciudad super cosmopolitan porque hay gente de todas partes del mundo viviendo aquí”, explicó.

La agente de estudios de reveló que en el país australiano es costumbre alquilar una vivienda de manera compartida. En su caso, vive en un departamento que está a 10 minutos de Bondi Beach, una de las playas más icónicas de la ciudad capital.

La mujer convive con un joven estadounidense con el cual practica el idioma inglés a diario. Detalló que comparten espacios comunes, pero cada uno tiene su habitación propia. Para su fortuna, ambos son fanáticos del fútbol y siguen el Mundial desde el primer día.

En tanto, sobre la sociedad australiana, la cordobesa valoró que “son relajados, abiertos y buena onda”. “El australiano está acostumbrado al extranjero, y son súper amables”, detalló sobre los locales que conoce hace tres meses. Y confesó que algo que la sorprendió de sus hábitos fue “siempre verlos descalzos para comprar o ir a los restaurantes”.

Las ventajas de trabajar en Australia

“La verdad que tengo un trabajo especial”, dijo la cordobesa Satya Ordoñez al ser consultada por su labor dentro de la agencia de viajes @wemove.experiences. Detalló que dan un servicio de asesoría gratuito y acompañan a las personas en el proceso de elección de instituciones a las que pueden ir a estudiar.

“Ayudamos a cumplir ese sueño y experiencia que te cambia la vida”, consideró la joven. Para no generar controversias, aclaró que no habla de lo económico, sino de ver el mundo desde otra perspectiva a partir del intercambio cultural.

“Lo que más disfruto es acompañar a los estudiantes por dos razones: primero, por el estrés que es la aplicación a un visado. Segundo, porque no hay mayor satisfacción que ver a alguien cumplir ese sueño”, contó emocionada la cordobesa.

Qué es lo que más se extraña de Córdoba

El desarraigo no es fácil y la viajera se sinceró al confesar que desearía ver a la familia y los amigos más seguido. Además, contó que extraña “la cultura cordobesa, la chispa, el humor diario, la música en cualquier lugar y los lugares abiertos hasta tarde”.

Así celebraron los cordobeses en la ciudad el pase a octavos de final. Foto: Captura de video

Por otro lado, anhela el desayuno con criollitos y el mate con peperina. Desde un lado más futbolero, recuerda sus épocas en las que iba al Gigante de Alberdi para ver a Belgrano. A pesar de vivir en el extranjero, dijo: “Córdoba siempre va ser mi lugar en el mundo, aunque todavía no se cuando voy a volver”.

Triunfo de Belgrano ante Defensores de Belgrano. Foto: Javier Ferreyra

La historia de Satya Ordoñez, una cordobesa que emigró en el año 2019 a Dinamarca con una visa de trabajo. Su estadía en el continente europeo se extendió producto de la pandemia, pero finalmente desembarcó hace tres meses en Australia.

Australia y Dinamarca cerraron el Grupo G del Mundial Qatar 2022. (AP) Foto: (AP Photo/Aijaz Rahi)

Casualidades y causalidades de la vida, estuvo en el país que el seleccionado australiano dejó fuera del Mundial en la fase de grupos. Actualmente, vive con un posible rival en los cuartos de final, Estados Unidos.