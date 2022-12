Mundial de Qatar 2022: Jorge Ghiso, de la Vitroleta a la Scaloneta y el alto contenido cordobés

“Les voy a tener que cobrar el derecho de imagen, je. Cómo no me va a gustar que le digan la Scaloneta a la Selección argentina, pero para mi sonaba mejor la ‘Vitroleta”. Jorge Ghiso, el técnico más conocido como “Vitrola” y en cierta manera precursor del apodo para el seleccionado de Lionel Scaloni, semifinalista en el Mundial de Qatar 2022.

La Scaloneta, semifinalista y por la Gloria en Qatar (AP)

“Creo que fue un periodista de Olé el que empezó con eso de la Scaloneta, y me trae lindos recuerdos porque la Reserva de River que yo dirigía, la Vitroleta, era un equipo de muy buenos jugadores, y todos tuvieron éxito”, señaló Ghiso para Vía Córdoba.

Lionel Messi y Lionel Scaloni se abrazaron tras la victoria de Argentina sobre Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Odd Andersen

“A Scaloni no lo conozco personalmente, me gustaría juntarme con él algún día y poder conversar. Supo aprovechar su oportunidad de dirigir la Selección cuando nadie lo pensaba, y superó a sus antecesores”, opinó Vitrola, quien en Córdoba dirigió a Instituto y lo llevó a la final por el ascenso en 1996, y a Talleres en 2014.

“Ojalá la Scaloneta salga campeón, por Messi, que se lo merece por lo que fue y es. Nunca vi a un futbolista jugar 15 años en el mismo nivel. Me emocionaron contra Países Bajos, grité los goles como no lo hice nunca. Ahora soy más hincha que antes”, confesó Ghiso.

Messi se prepara para su tercer duelo mundialista ante Croacia, este martes a las 16. (AP) Foto: AP

“¿En que me recuerda a la Vitroleta? Nosotros jugábamos como el equipo de Gallardo. En la Scaloneta pasan los laterales y hay muchas triangulaciones, con eso me identifico”, resaltó “Vitrola”.

CROACIA, LO QUE SE VIENE PARA LA SELECCIÓN

“Argentina es candidato en el Mundial pero yo no estaría tan confiado. La va a tener que pelear como los otros tres. La diferencia la hace Messi, y en partidos parejos la parte física va a incidir”, vislumbró Ghiso sobre el duelo con Croacia de este martes, por el pase a la final del Mundial.

Y analizó al Seleccionado Albiceleste: “Para mí era más regular y eficaz el del Mundial 2014. En la final nos quedamos sin el Kun (Agüero) y Di María por lesiones, si no Argentina era campeón. De este equipo en Qatar me sorprende el nivel de Otamendi, y de un grupo de jugadores con un futuro enorme. Y el arquero (Dibu Martínez), es fantástico. Lo que no me gusta es cuando el equipo se tira atrás y sale mucho por pelotazos”.

El festejo polémico de la selección y la explicación de Otamendi.

También observó a cada uno de los competidores. “Son finales muy parejas. Francia por jugadores es el mejor. Marruecos sabe a que juega y no te regala nada y Croacia es más parejo con Argentina de lo que se cree, porque corren hasta el último aliento. Los tenés que rematar porque hasta el minuto 120 te la pelean. Estos partidos son así y no siempre gana el mejor. Así quedaron afuera buenos equipos como España, Brasil, Inglaterra y Portugal”.

LOS CORDOBESES DE LA SCALONETA Y RESPALDO A DYBALA

“El Cuti Romero y Nahuel Molina, forman parte de ese grupo que mencioné y que tienen un gran potencial, junto con Enzo Fernández y Lisandro Martínez. Y lo vienen demostrando en estos partidos”, apuntó Ghiso.

Paulo Dybala en distintos momentos tras vencer a Países Bajos y meterse en semifinales del Mundial de Qatar. (Instagram Paulo Dybala).

Párrafo aparte para Paulo Dybala, el ex Instituto quien todavía no ingresó ni un minuto en el Mundial. “Estoy esperando que decidan poner a Dybala, porque si juega la va romper. Estoy convencido de que debe ser el cambio para tener más contundencia arriba”.

DE LA VITROLETA A GANDOLFI Y BOVAGLIO

La Reserva de River que ganó fama como la “Vitroleta” se gestó en el año 2002, y por cuatro años Ghiso la dirigió. “Pasaron dos décadas, con jugadores tremendos como la Gata Fernández, el Hachita Ludueña, Maxi López, Menseguez, Falcao, Pipita Higuaín, Mascherano... Voy a ser injusto al olvidar a algunos, pero era un equipo de mucha técnica, todos los delanteros eran habilidosos”, rememoró.

Javier Gandolfi y los números que lo respaldan en Talleres. Foto: La Vo

Y siguió enumerando: “Tuve a Nico Domingo, al Malevo Ferreyra, al Pato Toranzo, a Agusto Fernández, Sabuesa, Abelairas, Lima, Ahumada, los arqueros Lux y Carrizo... Y entre los defensores, Pablo Frontini, semifinalista con Defensores de Belgrano; y Javier Gandolfi”, hoy técnico de Talleres”.

El DT de Instituto, Lucas Bovaglio, tras la práctica de este miércoles en La Agustina. (Ramiro Pereyra / La Voz).

“Y quiero resaltar a Lucas Bovaglio, a quien dirigí en Atlético Rafaela, junto con Alejandro Faurlin, y lo llevé a Talleres, donde se retiró y comenzó la etapa de técnico que lo llevó al ascenso con Instituto”, completó Vitrola.