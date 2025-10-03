“Mucha sangre”: habló un vecino de la pareja de pastores atacada a cuchillazos en Córdoba

El barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba está conmocionado por el ataque a cuchillazos de un hombre contra una pareja de pastores. Este viernes 3 de octubre, un vecino de las víctimas habló desde el lugar del violento episodio.

Atacó a cuchillazos a una pareja de pastores en Córdoba

El hombre es el dueño de una carnicería cercana al templo ubicado en la calle Chenot y la avenida Duarte Quirós, donde ocurrió la agresión. Según su testimonio, los dueños del lugar le ofrecieron un techo al sujeto que tenía problemas con consumo de estupefacientes.

Un pastor y su esposa fueron apuñalados por un hombre al que dieron alojamiento. (José Gabriel Hernández / La Voz)

El trato era asilo a cambio de cuidar el establecimiento por las noches durante un tiempo determinado. Pero el jueves 2 de octubre llegó la fecha límite para permanecer allí y los pastores pidieron que se retire.

Habló un vecino de la pareja de pastores atacada a cuchillazos en Córdoba

Finalmente, se produjo una discusión entre las partes que culminó con un ataque con arma blanca. “Desconozco profundamente el problema, pero ellos le habían pedido varias veces que se vaya“, expresó el carnicero, en diálogo con El Doce.

“Cuando llegué aquí ya los habían llevado al hospital, pero me comentaron que el pastor se agarraba la garganta, había mucha sangre y todos quedamos nerviosos”, cerró el vecino de barrio Las Palmas. En paralelo, describió al prófugo como una persona amable que siempre lo saludaba.