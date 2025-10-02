En las últimas horas, la Policía de Córdoba logró la detención de cinco adolescentes, acusados de intento de homicidio. El hecho ocurrió en Villa María, donde balearon a una joven de 15 años. Tras distintos allanamientos, se produjo la aprehensión de los menores, quienes tienen entre 13 y 16 años.

Detuvieron a 5 adolescentes por balear a una joven

El ataque sucedió el sábado anterior a los arrestos. Según Villa María Vivo, el grupo, en moto, interceptó a la chica mientras se encontraba junto a varias amigas. La víctima resultó lesionada tras recibir un impacto de bala en la zona del cuello. Testigos del episodio señalaron que la joven “sobrevivió de milagro”.

La fiscal Juliana Companys fue quien dispuso la captura de los individuos involucrados. Tres adolescentes de 16 años fueron considerados coautores del intento de homicidio. Otros dos, de 13 y 15 años, están imputados por ser partícipes necesarios. Según las investigaciones, tienen pasos previos por el Complejo Esperanza y existe la sospecha de su participación en una banda denominada “levantaporones”. Este grupo delictivo se dedicaría, presuntamente, al robo de vehículos.