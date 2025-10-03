Un hombre atacó a cuchillazos a una pareja de pastores que le dio asilo dentro de su iglesia evangélica en la ciudad de Córdoba. Ambos fueron internados, ella se recuperó y fue dada de alta, pero él permanece en grave estado.

Atacó a cuchillazos a una pareja de pastores que le dio asilo en Córdoba

El violento episodio ocurrió en un templo ubicado en la calle Chenot y la avenida Duarte Quirós, en barrio Las Palmas. Según el testimonio de la mujer, el hombre estaba alojado en el lugar por ofrecimiento de ellos.

En una Iglesia Evangélica de la ciudad de Córdoba, un pastor y su esposa fueron apuñalados por un hombre al que dieron alojamiento. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Pero el jueves 2 de octubre terminó el tiempo acordado de estadía, el sujeto se enojó, discutió y los hirió con un arma blanca. Sufrieron heridas en el cuello y fueron hospitalizados en diferentes centros de salud. Las autoridades ya investigan las circunstancias alrededor del caso para determinar las responsabilidades y el contexto.

La mujer recibió el alta desde el Hospital Eva Perón en la mañana de este viernes 3. Por su parte, el sujeto se encuentra en estado reservado en el Hospital de Urgencias por una herida penetrante que habría dañado la arteria carótida, según el parte oficial de la Policía.