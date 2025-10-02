Córdoba: no quiso pagar el boleto y estalló de furia contra un colectivo

Un hombre de 40 años desencadenó momentos de pánico a bordo de una unidad de la línea 11 de Coniferal durante la mañana de este jueves. El hecho tuvo lugar en una zona muy transitada de barrio Nueva Córdoba.

Tras subir al coche, el hombre quiso realizar el pago de su viaje con dinero físico. El conductor le aclaró que las normas del servicio solo habilitan la utilización de la tarjeta Red Bus o Sube. Esto fue lo que desató la ira del sujeto.

Video: un hombre destrozó un colectivo en Córdoba

El atacante tomó el martillo de emergencia que se encuentra en el colectivo y comenzó a golpear las ventanas del coche y la puerta principal. Frente al ataque, el chofer activó el botón antipánico, lo que motivó la llegada de diversos patrulleros, que lograron reducir al agresor. El individuo mostraba heridas cortantes en sus manos debido a los golpes contra el vidrio. El comisario Claudio Jiménez reportó que la persona se encontraba “fuera de sí”.

El hombre recibió atención de personal médico y fue trasladado a una dependencia policial. Actualmente, se encuentra a disposición de la órbita judicial. La fuerza de seguridad provincial confirmó que ni el chofer ni los demás pasajeros sufrieron lesiones físicas.