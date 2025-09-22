Hubo un derrumbe en una obra en construcción en Nueva Córdoba: hay obreros heridos

Otro derrumbe se registró en la ciudad de Córdoba. En esta oportunidad, ocurrió al mediodía de este lunes en una obra de barrio Nueva Córdoba. Se trata de una edificación sobre calle Rondeau al 540. Por causas que aún están en investigación, se desmoronó una pared de tierra en una excavación subterránea.

Nuevo derrumbe en Nueva Córdoba: hay heridos

Dos operarios resultaron heridos a causa del movimiento de suelo. Los empleados se encontraban desarrollando tareas dentro del sector afectado. Tras recibir el aviso de la contingencia, la fuerza de seguridad y un servicio médico de urgencias se hicieron presentes en el sitio.

Desmoronamiento en un edificio en construcción de Nueva Córdoba. (Policía)

Los obreros afectados fueron extraídos de la zona de riesgo y derivados a un centro sanitario. Luego de la extracción de los lesionados, el área quedó resguardada. Agentes de la policía mantienen la vigilancia en el sitio del evento. La autoridad judicial espera la llegada de expertos para llevar a cabo inspecciones técnicas. Estas pericias tienen como objetivo fundamental establecer las causas de la caída del muro divisorio.