Personas todavía no identificadas cometieron un millonario robo en una reconocida importadora de Córdoba. El hecho ocurrió en un local comercial ubicado en la avenida Bodereau al 8505, barrio Argüello, durante el fin de semana.

Millonario robo a una reconocida importadora de Córdoba: “Nos vaciaron”

Mariano Macini, propietario de Import.Cba, contó que entre la tarde del sábado 17 y madrugada del domingo 18 habrían sufrido el hecho de inseguridad. “Nos vaciaron”, dijo, en diálogo con El Doce.

Mariano Macini, propietario de Import.Cba.

El comerciante denunció que los sujetos se llevaron tres vehículos repletos de mercadería. “Se tomaron el tiempo de seleccionar los productos más valiosos“, lamentó.

A su vez, comentó que el lugar que sufrió el robo era el tercer local de la marca. Según su testimonio, Macini decidió abrir este predio por pedido del público y estaba en plena instalación de medidas de seguridad.

Además de dos camionetas, un auto y mercadería, los ladrones también se llevaron dinero y computadoras. “Un montón, cargados de mercadería“, cerró el comerciante.