Megaoperativo internacional contra la pornografía infantil en Córdoba: hay cuatro detenidos

En el marco de un megaoperativo internacional llamado Aliados por la Infancia, se realizaron diferentes allanamientos en en 11 provincias de Argentina. El operativo es llevado adelante de manera simultánea en 10 países de Latinoamérica con el objetivo de luchar contra la explotación sexual infantil.

En Córdoba, el trabajo estuvo liderado por el fiscal de Cibercrimen Franco Pilnik. Se realizaron nueve allanamientos que culminaron con la detención de cuatro individuos por la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil. Éstos formaron parte de los 55 allanamientos hechos en Argentina.

CUATRO DETENIDOS POR PORNOGRAFÍA INFANTIL EN CÓRDOBA: LA PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

La colaboración entre la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de EE. UU. y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires fue esencial para llevar a cabo esta operación. Además, se facilitó un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College para el uso de la plataforma “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (Icaccops)”, una herramienta vital en la lucha contra la explotación sexual infantil.