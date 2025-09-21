“Me armaron una causa”: una joven contó cómo la despidieron de un call center en Córdoba

Una joven de Córdoba relató en un video que subió a TikTok que comenzó a trabajar en un call center en 2018 y mantuvo un buen desempeño durante cuatro años. Aunque valora positivamente la experiencia inicial y el ambiente laboral, la situación cambió cuando enfrentó graves problemas de salud.

En aquel período, la empleada padecía mucha ansiedad, lo que le impedía utilizar transporte público o estar en sitios cerrados, requiriendo medicación constante. Tras hecho, relató que sus jefes “armaron una causa” para despedirla.

Video: contó cómo la despidieron de un call center de Córdoba

Debido a sus dificultades, que generaron ausencias, la joven conversó con su psicólogo, quien le aconsejó tramitar una carpeta psiquiátrica. Si bien inicialmente postergó la solicitud por no considerarla “bien vista,” una semana después decidió comentarle la situación a su supervisora. Le informó que estaba evaluando pedir una licencia. Dos semanas después, fue despedida.

Los motivos detrás de la desvinculación, según la empresa, tenían que ver con un supuesto mensaje inapropiado que le habría mandado a un cliente. La joven negó los hechos y explicó que la conversación fue editada.