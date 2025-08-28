Más de 60 bomberos y cuatro aviones hidrantes contienen un incendio en Córdoba

En la tarde de este jueves, un incendio forestal se desató en la zona de Capilla Vieja, cerca a la localidad de Los Reartes, en Córdoba. El foco, que comenzó a las 17.20, afecta principalmente un área de bosque nativo y un pinar en el departamento Calamuchita. La situación generó una movilización inmediata de recursos para contener el avance de las llamas.

Video: contienen un incendio forestal con más de 60 bomberos

Más de 60 bomberos voluntarios se encuentran desplegados en el lugar, procedentes de cuarteles como Alta Gracia, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Ciudad de América, Potrero de Garay, San Agustín y Los Reartes. A este gran equipo se sumó el personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y la Agrupación Serrana. Además, cuatro aviones hidrantes brindan soporte aéreo crucial para la extinción del fuego. Aunque las llamas mostraron signos de ceder durante las últimas horas, las autoridades mantienen la preocupación por una posible reactivación.

La tarea de los brigadistas se ve complejizada por una alerta meteorológica para la madrugada de este viernes. El Servicio Meteorológico de Córdoba pronosticó ráfagas de viento que podrían alcanzar los 75 km/h, fenómeno que persistiría durante toda la jornada. Esta condición climática incrementa el riesgo de que el incendio cobre nueva fuerza. Adicionalmente, se espera una disminución de la visibilidad debido al polvo en suspensión. El vocero de la Secretaría de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, enfatizó la vigencia del alerta extremo.