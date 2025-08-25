Cómo es el pequeño pueblo de Córdoba que deslumbra a los turistas por sus “aires europeos”

Hay extranjeros que llegan a Córdoba y se sienten “como en casa”. Es que, hay muchos puntos serranos que se caracterizan por su parecido a ciudades europeas, como el caso de Villa General Belgrano o La Cumbrecita. En este oportunidad, la región también tiene un encanto alemán.

Se trata de Villa Alpina, un pequeño poblado en el Valle de Calamuchita, con una cantidad de habitantes que no supera los 500. Está ubicado al pie del Cerro Champaquí y es un paso obligado para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza.

Sucesivas piletas naturales se forman a cada paso sobre el río Los Reartes (La Voz).

Pese a los incendios que azotaron a la región, principalmente en 2023, el sitio continúa siendo una joya cordobesa que debe ser visitada por turistas y locales.

Villa Alpina, el pequeño poblado que deslumbra por sus “aires europeos”

Las versiones indican que los primeros vecinos de Villa Alpina fueron ciudadanos alemanes. Su origen se remonta a 1946 y tiene a la familia Storch como protagonista. Fueron los pioneros en instalar una estancia y luego, adquirieron 150 hectáreas.

Villa Alpina, un pueblo ubicado al pie del cerro.

En esas tierras, se fueron instalando más familias y comenzó la plantación de pinos, abedules, sauces, eucaliptos y álamos, que -actualmente- son los protagonistas de la región. Al paisaje lo completan las aguas cristalinas y el ambiente sereno, que lo hacen un sitio ideal para descansar.

El río Los Reartes baña las tierras de Villa Alpina y lo hacen un punto clave para los pescadores deportivos. Es que, en esas aguas caudalosas hay una importante población de truchas. Esta actividad se realiza respetando la filosofía de captura y liberación.

Villa Alpina atrae por la tranquilidad de su entorno. (Foto: Agencia Córdoba Turismo)

Villa Alpina se encuentra a 125 kilómetros de Córdoba capital. Es posible ir por Ruta Provincial 5. Al pasar Atos Pampa, hay una bifurcación en la que hay que tomar el camino hacia la izquierda. Si se va desde Villa General Belgrano, se debe tomar la Ruta Provincial 109 y recorrer 40 kilómetros.