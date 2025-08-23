Incendios forestales en Córdoba: contuvieron los focos, y hay guardias de cenizas

La Secretaría de Gestión de Riesgo de la provincia de Córdoba confirmó que este sábado se desataron incendios forestales en cinco puntos: Colonia Marina, Alpa Corral, Villa del Prado, Despeñaderos y Alta Gracia. Todos fueron controlados después de intensos operativos durante varias horas, pero el riesgo de reinicios sigue latente.

El incendio más grande se localizó en la zona rural de Colonia Marina, en el departamento San Justo, hacia el norte de Devoto. Las llamas se habían extendido rápidamente y pusieron en alerta a toda la región, lo que motivó un amplio despliegue de recursos.

De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar trabajó la regional 1 de la Federación de Bomberos Voluntarios con la asistencia de los cuarteles de Brinkmann, Porteña, Colonia Marina y Devoto. El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo, Roberto Schreiner, explicó que durante la madrugada se había logrado contener el fuego, pero un reinicio en otro sector obligó a retomar las tareas con intensidad.

El incendio que se produjo en la zona de Colonia Marina, fue el más grande e importante de la jornada. (Gentileza)

La complejidad del frente hizo necesario el apoyo aéreo. Aviones hidrantes de la provincia realizaron descargas reiteradas sobre el área afectada, en coordinación con las cuadrillas de tierra que trabajaron para cortar el avance del fuego.

INCENDIO EN ALPA CORRAL

En el sur de la provincia, otro de los incendios de gran relevancia se desarrolló en la región serrana de Alpa Corral, en el departamento Río Cuarto. En este caso, el operativo fue encabezado por bomberos locales y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac) de Río de los Sauces.

Combaten incendios en Córdoba este sábado. (Gentileza)

El trabajo fue acompañado por los cuarteles de Berrotarán y Río Cuarto, que se sumaron a las tareas para frenar la propagación de las llamas. Al igual que en Colonia Marina, se sumaron aviones hidrantes de la Dirección Provincial de Aeronáutica que realizaron maniobras constantes.

Otros tres focos se registraron en distintas localidades del territorio provincial. En Villa del Prado, Despeñaderos y Alta Gracia también se desplegaron bomberos voluntarios para combatir las llamas que se extendieron en zonas de pastizales y monte bajo.

Aunque estos siniestros fueron de menor magnitud en comparación con los principales, demandaron igualmente la movilización de recursos y el trabajo coordinado de distintas dotaciones para evitar que el fuego se propagara hacia áreas pobladas o rurales más extensas.

GUARDIA DE CENIZAS

En los distintos focos controlados se mantienen las guardias de cenizas, medida preventiva indispensable ante las condiciones climáticas reinantes, con fuertes vientos, con la que la alerta por riesgo extremo sigue vigente.

Ante cualquier episodio, se pide denunciar de inmediato cualquier columna de humo, ya que la detección temprana es clave para permitir una intervención eficaz. Los números de emergencia disponibles en Córdoba son: 0800-888-38346 (FUEGO), 100 (Bomberos Voluntarios) y 911 (Policía de Córdoba).