Mariano Troilo, ex Belgrano, en Italia: “Lo más difícil fue marcar a rivales que usaba en la play”

“¿Lo más difícil desde que llegué a Europa? Entré contra el Milan y me tocó marcar a Leao, Nkunku, Pulisic... que los usaba para la play". Textual de Mariano Troilo, el ex Belgrano que pasó a mitad de año al Parma.

“Ahi caés que estás acá, al competir con monstruos a los que a principio de año lo veía en la tele o los usaba para jugar a la play. Hay que adaptarse de la mejor manera”, expresó el cordobés marcador central, en una entrevista con ESPN.

"ME TOCÓ MARCARLO A LEAO, A NKUNKU, A PULISIC... UNO LOS USABA PARA JUGAR A LA PLAY"... ¡El Milan, el rival que más le costó a Mariano Troilo desde su llegada a la #SerieAxESPN!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/f1vWCwCY9g — SportsCenter (@SC_ESPN) January 5, 2026

El defensor fue transferido al club italiano y en alguna de sus actuaciones se ganó el mote de “il muro de Parma”. Representó la transferencia más alta en la historia de Belgrano, en 9.600.000 dólares. Con plusvalía sobre el excendente de 7,2 millones de euros.

Mariano Troilo debutó como titular en la infartante victoria de Parma.

EL FANÁTISMO DEL EX BELGRANO POR MESSI

En un 2025 inolvidable para Mariano Troilo, llegó a ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección argentina y cumplir el sueño de conocer a Lionel Messi, a quien le enviaba mensajes por Instagram.

“Es por el fanatismo de todos, de chico le mandaba mensajes e impensadamente me tocó compartir plantel en la Selección”, se emocionó Troilo en el recuerdo.

Mariano Troilo, arriba a la izquierda, junto a Lionel Messi y otros compañeros en el entrenamiento de la selección argentina. (Prensa Argentina)

“Se lo dije cuando viajamos a Chile para eliminatorias, y el se reía. El último se lo mandé cuando salió campeón de la Copa América en Brasil. Todos pensamos que se le había dabo por fin, porque era algo que venía arrastrando. Estaba muy nervioso, pero se lo pude decir”, completó.