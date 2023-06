Manuel Roffo y el arco en cero en Instituto: Era uno de mis objetivos

La primera misión, asegurar el arco. Y en un partido muy “chivo” para Instituto, porque Estudiantes tiene con qué lastimar. Por eso Manuel Roffo valoró el punto ante el Pincha, y tras el debut como titular en el arco de la Gloria, va con fe al encuentro con Central en Rosario este sábado.

“Traté de disfrutar al máximo, con la responsabilidad que conlleva ser titular. Y fue con un resultado bastante positivo, mantener el arco en cero era uno de los objetivos”, afirmó el arquero que llegó como refuerzo en esta temporada, en Vía Córdoba.

Manuel Roffo es el segundo refuerzo de Instituto para la temporada 2023. (Gentileza César Luis Merlo).

“Es un puesto complicado, en otros entrás más seguido. Somos cuatro, junto a Carranza, el Ema Bilbao y (Emanuel) Sittaro, todos estamos preparados para entrar y nos apoyamos entre nosotros. La primera pelota, que es la más difícil, fue con un desvío en Corda y la saqué por sobre el travesaño. Me dio confianza”, recapituló.

Y en cuanto a lo que habló con el Loco Carranza (expulsado ante San Lorenzo) en la previa, y en sus aspiraciones al venir a Instituto de encontrar más continuidad, señaló: “En cualquier club el arquero que viene atajando tiene el respeto. Y Carranza venía bien. Me tocó atajar a mí, intenté dar lo mejor y lo seguiré haciendo, desde donde me toque”.

Entrenamiento de Instituto en la Agustina pensando en el cotejo ante Rosario Central. (Ramiro Pereyra / La Voz).

DESDE EL ARCO, POR QUÉ LE CUESTA TANTO A INSTITUTO GANAR

El empate con Estudiantes se puede analizar desde distintos ángulos. Instituto necesita volver al triunfo, sobre todo como local, para no sufrir apremios en las tablas. Pero Roffo dimensionó la jerarquía del Pincha: “Era un partido difícil, ante un equipo con mucho nombre y jerarquía, que no por casualidad está entre los cuatro primeros. La prioridad es el arco en cero, algún gol ya llegará para el lado nuestro”.

Y agregó: “Empatar no lo veo como mal resultado, hay que sumar. Nosotros también somos un equipo duro y difícil para cualquiera y quedó demostrado. Sobre todo en nuestra cancha, y por eso digo que no hay que saltear poder disfrutar cómo estaba el estadio, y el aliento de la gente”.

La formación de Instituto ante Estudiantes, con Roffo como arquero. (Prensa IACC).

Este sábado, el rival también es de cuidado, invicto como local y sexto en la tabla. “Son todos partidos difíciles, y a la vez lindos para jugarlos. Trataremos de estar a la altura, ser protagonistas. Queremos los puntos y darle más valor al empate con Estudiantes”, remarcó.

EL APORTE DE ROFFO PARA INSTITUTO

“No me siento cómodo si me tengo que calificar. Voy a cada pelota como si fuera la última y terminar con el arco en cero me da más confianza”, apuntó Roffo, quien demostró esas cualidades tapando un par de situaciones de riesgo, ante Zaid Romero y Fernando Zuqui.

Reiteró que sirve sumar, aunque sea de a uno, para encontrarle la salida al bajón. “No puedo decir que a Instituto le esté faltando algo. Hay momentos de los equipos en que la pelota pega en el palo y entra, y para nosotros pega en el palo y sale. No debemos perder la confianza, en el grupo y en la idea, es la clave para seguir. Empezamos muy bien y ahora estamos en una pausa”.