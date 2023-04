Maestra le pegó a un alumno de 6 años con autismo en Córdoba, y según la madre le dijeron que “fue autodefensa”

El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba investiga una denuncia radicada por la madre de un nene de seis años que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA). Es que, el menor asiste al primer grado de una escuela primaria de barrio Yofre Norte y en medio de una clase en el aula, habría sido golpeado en el pecho por una docente.

Según la denuncia, el suceso ocurrió este miércoles en la escuela Fray Mamerto Esquiú, mientras la educadora le ataba los cordones a uno de sus alumnos y el menor diagnosticado con TEA reaccionó de manera violenta contra su compañero y le dio un golpe en la espalda.

La escuela Fray Mamerto Esquiú de barrio Yofre Norte (Gentileza Javier Sassi).

Ante esto, la educadora habría golpeado con su puño en el pecho al pequeño. La maestra integradora fue testigo de lo acontecido dentro del aula y ante lo ocurrido, retiró al menor para internar calmarlo.

Todo habría ocurrido dentro del aula. Foto: Observatorio de Innovaci

Por el caso hay una denuncia y personal del Ministerio de Educación llegó el jueves por la mañana a la escuela para tomar las medidas correspondientes.“He venido a hablar con la directora y los involucrados para ver lo que ha sucedido”, sentenció la enviada del Ministerio a Mitre Córdoba antes de ingresar a la institución.

Por su parte, la Policía confirmó a La Voz la denuncia y detalló que el niño presentaba una de sus mejillas de “color rojizo”.

El relato de la madre del niño golpeado por una maestra en Córdoba

La madre del niño de seis años agredido, Johana, hizo la denuncia correspondiente y habló relatando lo ocurrido y el estado de salud del implicado. “Le dimos medicación SOS y no pudo dormir en toda la noche”, expresó en diálogo con Radio Mitre.

Luego, se refirió a que su infante estuvo en crisis toda la noche porque cuando fueron al médico " da la casualidad que la maestra que le pegó estaba ahí y ella le dijo ‘buenas noches’”.

Por otro lado, la señora confirmó que hubo una agresión.“Ayer (miércoles) a las 11, me llamó su maestra integradora y me contó que mi nene estaba en crisis. Una vecina me llevó al colegio y lo encontré llorando”, detalló.

A posterior, su hijo le dijo ‘seño me pegó’, pero ella no lo escuchó ni tampoco le creyó. “Firmé la salida y nos fuimos de la escuela. Llegamos a casa él seguía en crisis, por lo que le di una medicación. Está diagnosticado con autismo”.

Así, la mujer agregó el relato de la maestra integradora.“A los 20 minutos, me llamó su maestra integradora para contarme que durante la clase la señorita del grado se bajó a atarle los cordones a un compañerito y mi hijo lo golpeó. No sé si se sintió invadido. Entonces, la señorita se levantó y sin motivo alguno le metió una trompada en el pecho a mi nene”, explicó.

La “autodefensa” en el colegio de barrio Yofre Norte

Horas más tarde, las directivas del instituto al norte de la capital citaron a la madre para firmar un acta en dirección. “No voy a firmar porque no es lo que pasó y no está presente la maestra que le pegó a mi chico”, les increpó.

Johana, la madre del menor agredido. Foto: @leoguevara80

Ante este contexto, la progenitora del agredido aseveró que la directora y la vicedirectora del Fray Mamerto Esquiú “quisieron esconder lo que pasó”. “Me dijeron que ‘fue autodefensa’”, sentenció ofuscada. Finalmente, la directora le dijo a sus compañeras, “cállense porque la embarran”.