Los Pumas concretaron la hazaña de vencer a los All Blacks en el estadio de Vélez por el Rugby Championship, y se atreven a jugarle “de tú a tú” a la poderosa escuadra neozelandesa. Como ocurrió en Córdoba días atrás, con récord de público en el estadio Kempes y mucha actividad social del equipo argentino.

Alejandro Allub, ex Puma cordobés invitado en De la cancha al living por canal Showsport, destacó la realización de un torneo en el Penal de Bouwer, con el objetivo de utilizar el deporte como herramienta de inserción.

“Para nuestro deporte fue espectacular, mucha gente ajena al rugby se sumó a estos eventos y esperamos que los chicos se animen a empezar a jugar”, enfatizó el Turco Allub.

Pablo Carballo, presidente de la Unión Cordobesa de Rugby, también tomó parte de la entrevista y dio un dato revelador: “Compartimos estas jornadas de rugby carcelario, Ale (Allub) ha jugado y es un ejemplo. El ministro de Justicia nos comentó que en los casos de los presos que pasan por el rugby, sólo hay una reincidencia del cinco por ciento. El promedio en la Argetina de las personas privadas de la libertad es del 70%. El proyecto es emocionate".

EL RÉCORD QUE MARCARON LOS PUMAS EN CÓRDOBA

Alejandro Allub y Pablo Carballo pusieron énfasis además en el acompañamiento del público y el ida y vuelta con Los Pumas. “El partido en el Kempes fue a estadio lleno, con cifra récord de espectadores para el rugby en Sudamérica. También fue récord para el Kempes en un deporte que no sea el fútbol”, se congratularon.