Los Pumas y All Blacks en fotos: emoción por el Himno, el haka y el color de una multitud de fiesta

Fiesta total del rugby internacional en Córdoba, con el Kempes copado por más de 55 mil espectadores que vibraron con Los Pumas-All Blacks, con triunfo de la visita por 41 a 24, y marcando un hito en una jornada inolvidable.

Fue un partido “en serio”, tanto dentro como fuera de la cancha, en la primera fecha del Rugby Championship. Con profunda emoción por Los Pumas entonando el Himno Nacional, y el espectáculo aparte del haka neozelandés, hipnotizando a la multitud.

Try del cordobés Joaquín Oviedo en el partido entre Los Pumas y All Blacks. (Nicolás Bravo / La Voz)

Los Pumas recibieron a los All Blacks por la primera fecha del Rugby Championship. (Nicolás Bravo / La Voz)

Los Pumas recibieron a los All Blacks por la primera fecha del Rugby Championship. (Nicolás Bravo / La Voz)

El momento del tradicional haka de All Blacks antes de enfrentar a Los Pumas en el estadio Mario Alberto Kempes. (Nicolás Bravo / La Voz)

El momento del tradicional haka de All Blacks antes de enfrentar a Los Pumas en el estadio Mario Alberto Kempes. (Nicolás Bravo / La Voz)

Los Pumas recibieron a los All Blacks por la primera fecha del Rugby Championship. (Nicolás Bravo / La Voz)

Los Pumas recibieron a los All Blacks por la primera fecha del Rugby Championship. (Nicolás Bravo / La Voz)

Un fenómeno que trascendió lo deportivo, ya que abarcó lo turístico y social, lo cultural, lo político y sobre todo lo económico. Un partido récord en presencia de público a nivel nacional.

EL KEMPES ENAMORÓ A LOS PUMAS

La idea de consolidar al Kempes como una plaza que Los Pumas elijan se afirmó con este evento internacional. Por ser un punto central en la geografía del país, la gran infraestructura para que los turistas lleguen, desde su aeropuerto hasta sus rutas, a lo que se suma su capacidad de albergue y calidad gastronómica.

Franco Molina, uno de los cordobeses que fue titular en la derrota de Los Pumas ante All Blacks. (Nicolás Bravo / La Voz)

Los Pumas recibieron a los All Blacks por la primera fecha del Rugby Championship. (Nicolás Bravo / La Voz)

Los Pumas recibieron a los All Blacks por la primera fecha del Rugby Championship. (Nicolás Bravo / La Voz)

Los Pumas recibieron a los All Blacks por la primera fecha del Rugby Championship. (Nicolás Bravo / La Voz)

Cara 'e Cancha en la previa de Los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship. (Nicolás Bravo / La Voz)

Cara 'e Cancha de Los Pumas vs. All Blacks en el Kempes. (José Gabriel Hernández y Nicolás Bravo y gentileza)

Y ese derrame cruzó los límites de la ciudad capital, ya que destinos turísticos como Villa Carlos Paz también recibieron a visitantes que vinieron a ver este partido. Con una audiencia de 60 millones de espectadores a nivel global.