Los Pumas y All Blacks en fotos: emoción por el Himno, el haka y el color de una multitud de fiesta

Fue un partido “en serio”, tanto dentro como fuera de la cancha, en la primera fecha del Rugby Championship. Con profunda emoción por Los Pumas entonando el Himno Nacional, y el espectáculo aparte del haka neozelandés, hipnotizando a la multitud.
Un fenómeno que trascendió lo deportivo, ya que abarcó lo turístico y social, lo cultural, lo político y sobre todo lo económico. Un partido récord en presencia de público a nivel nacional.
EL KEMPES ENAMORÓ A LOS PUMAS
La idea de consolidar al Kempes como una plaza que Los Pumas elijan se afirmó con este evento internacional. Por ser un punto central en la geografía del país, la gran infraestructura para que los turistas lleguen, desde su aeropuerto hasta sus rutas, a lo que se suma su capacidad de albergue y calidad gastronómica.
Y ese derrame cruzó los límites de la ciudad capital, ya que destinos turísticos como Villa Carlos Paz también recibieron a visitantes que vinieron a ver este partido. Con una audiencia de 60 millones de espectadores a nivel global.