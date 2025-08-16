Vía Córdoba / Los Pumas

Juan Cruz Mallía previo a Los Pumas vs All Blacks en Córdoba: “Es un orgullo y un desafío”

El fullback cordobés será titular en el encuentro por la fecha 1 del Rugby Championship. Su testimonio antes del cotejo más que especial.

Lucas Sismondo

16 de agosto de 2025,

Juan Cruz Mallía defenderá los colores de Los Pumas en su Córdoba natal. (José Gabriel Hernández / La Voz).

Juan Cruz Mallía vivirá un partido más que especial este sábado 16 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes. El fullback regresa como titular a Córdoba para defender la camiseta de Los Pumas nada más ni nada menos que frente a los All Blacks.

“Estar viviendo esto es casi un sueño”, expresó el puma número 857, en diálogo con Vía Córdoba. “Recuerdo la última vez que fue hace 12 años y vivirlo desde otro lugar me parece algo increíble”, indicó sobre la última vez que vio a albicelestes enfrentando a neozelandeses desde la tribuna.

El corodbés Juan Cruz Mallía en el entrenamiento de Los Pumas en Córdoba. (Prensa UAR)
Me pone muy feliz y es un orgullo tremendo”, indicó. No obstante, el nacido en el Jockey Club de Córdoba también reconoció que está ante un “desafío muy grande” y explicó el contexto.

Estar frente a toda tu familia, tus amigos, tus amigas, tu club y todo Córdoba, que nos apoya un montón”, enumeró. En esta línea, le agradeció al público por el apoyo desde el kilómetro cero. “Se siente el cariño de la gente y es algo único por el momento. Esperemos que nos vaya muy muy bien”, concluyó.

