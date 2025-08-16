Juan Cruz Mallía vivirá un partido más que especial este sábado 16 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes. El fullback regresa como titular a Córdoba para defender la camiseta de Los Pumas nada más ni nada menos que frente a los All Blacks.

Juan Cruz Mallía previo a Los Pumas vs All Blacks en Córdoba: “Es un orgullo y un desafío”

“Estar viviendo esto es casi un sueño”, expresó el puma número 857, en diálogo con Vía Córdoba. “Recuerdo la última vez que fue hace 12 años y vivirlo desde otro lugar me parece algo increíble”, indicó sobre la última vez que vio a albicelestes enfrentando a neozelandeses desde la tribuna.

El corodbés Juan Cruz Mallía en el entrenamiento de Los Pumas en Córdoba. (Prensa UAR)

“Me pone muy feliz y es un orgullo tremendo”, indicó. No obstante, el nacido en el Jockey Club de Córdoba también reconoció que está ante un “desafío muy grande” y explicó el contexto.

“Estar frente a toda tu familia, tus amigos, tus amigas, tu club y todo Córdoba, que nos apoya un montón”, enumeró. En esta línea, le agradeció al público por el apoyo desde el kilómetro cero. “Se siente el cariño de la gente y es algo único por el momento. Esperemos que nos vaya muy muy bien”, concluyó.