Los Pumas dieron pelea en la derrota ante Los All Blacks, en una tarde memorable en Córdoba

Los Pumas y los All Blacks chocaron en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba ante la presencia de 55.000 personas, por la primera fecha del Rugby Championship. Y presentaron batalla ante el poderoso rival, con derrota por 41 a 24. Jornada histórica en el mundialista, que aplaudió a la selección argentina.
El próximo sábado, a las 18.10, el equipo entrenado por Felipe Contempomi buscará revancha ante Australia en el estadio de Vélez. Mismo grupo que comparten con Sudáfrica.
CÓMO FUE EL PRIMER TIEMPO
Nueva Zelanda se puso en ventaja a través de un penal convertido por Beauden Barrett, a los cuatro minutos. Después, a los 8, Sevu Reece apoyó en la punta derecha. Y segundos más tarde Beauden Barrett hizo efectiva su patada.
El equipo argentino descontó con el try de Rodrigo Isgró, a los 15. Y Tomás Albornóz selló la conversión. Pero los visitantes ampliaron la ventaja a los 24 minutos, cuando Cortez Ratima hizo un try y, luego, Beauden Barrett marcó la conversión.
A los 29 un penal de Tomás Albornóz acercó a Los Pumas: 10-17. Sin embargo, los neozelandeses volvieron a apoyar: a los 36, Ardie Save hizo la conqsuita y, otra vez, Beauden Barrett logró la conversión.
Y en tiempo de descuento de esa primera parte, All Blacks amplió la diferencia con otro try de Sevu Reece y una nueva conversión de Barrett para que los All Blacks se vayan al descanso 31-10.
ASÍ FUE LA SEGUNDA PARTE
A los 10 del complemento,Tomás Albornózarmó una gran jugada individual y apoyó debajo de la H. Y le agregó la conversión. El partido se puso 31-24 gracias a la aparición del cordobés Joaquín Oviedo y su try a los 23 minutos del segundo tiempo, más la conversión de Albornóz.
Pero la visita, a los 29, salió de la postura defensiva y ampliaron la ventaja a 36-24 por el try de Samisoni Taukei’aho. Eso sí, Barrett falló la primera conversión de la tarde-noche en el Kempes.
El mismo Samisoni Taukei’aho selló un try a los 34 del complemento y otra vez falló la conversión Barrett. El resultado fue inamovible, pero la multitud premió el esfuerzo de Los Pumas ante un tremendo oponente.