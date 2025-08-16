Los Pumas dieron pelea en la derrota ante Los All Blacks, en una tarde memorable en Córdoba

Los Pumas y los All Blacks chocaron en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba ante la presencia de 55.000 personas, por la primera fecha del Rugby Championship. Y presentaron batalla ante el poderoso rival, con derrota por 41 a 24. Jornada histórica en el mundialista, que aplaudió a la selección argentina.

El próximo sábado, a las 18.10, el equipo entrenado por Felipe Contempomi buscará revancha ante Australia en el estadio de Vélez. Mismo grupo que comparten con Sudáfrica.

Los Pumas recibieron a los All Blacks por la primera fecha del Rugby Championship. (Nicolás Bravo / La Voz)

CÓMO FUE EL PRIMER TIEMPO

Nueva Zelanda se puso en ventaja a través de un penal convertido por Beauden Barrett, a los cuatro minutos. Después, a los 8, Sevu Reece apoyó en la punta derecha. Y segundos más tarde Beauden Barrett hizo efectiva su patada.

Try del cordobés Joaquín Oviedo en el partido entre Los Pumas y All Blacks. (Nicolás Bravo / La Voz)

El equipo argentino descontó con el try de Rodrigo Isgró, a los 15. Y Tomás Albornóz selló la conversión. Pero los visitantes ampliaron la ventaja a los 24 minutos, cuando Cortez Ratima hizo un try y, luego, Beauden Barrett marcó la conversión.

👏👏 ¡La ovalada siempre al 10!



Tomás Albornoz y una tremenda conquista contra los All Blacks.



➕ Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/8Y3UqNvgDT — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 16, 2025

A los 29 un penal de Tomás Albornóz acercó a Los Pumas: 10-17. Sin embargo, los neozelandeses volvieron a apoyar: a los 36, Ardie Save hizo la conqsuita y, otra vez, Beauden Barrett logró la conversión.

Y en tiempo de descuento de esa primera parte, All Blacks amplió la diferencia con otro try de Sevu Reece y una nueva conversión de Barrett para que los All Blacks se vayan al descanso 31-10.

ASÍ FUE LA SEGUNDA PARTE

A los 10 del complemento,Tomás Albornózarmó una gran jugada individual y apoyó debajo de la H. Y le agregó la conversión. El partido se puso 31-24 gracias a la aparición del cordobés Joaquín Oviedo y su try a los 23 minutos del segundo tiempo, más la conversión de Albornóz.

🇦🇷🚂 ¡Potencia cordobesa al servicio de #LosPumas!



Joaquín Oviedo se llevó puesta a la defensa de los All Blacks y apoyó el try para el equipo argentino.



➕ Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. #PUMASxESPN pic.twitter.com/mVhB8c3mfk — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 16, 2025

Pero la visita, a los 29, salió de la postura defensiva y ampliaron la ventaja a 36-24 por el try de Samisoni Taukei’aho. Eso sí, Barrett falló la primera conversión de la tarde-noche en el Kempes.

El mismo Samisoni Taukei’aho selló un try a los 34 del complemento y otra vez falló la conversión Barrett. El resultado fue inamovible, pero la multitud premió el esfuerzo de Los Pumas ante un tremendo oponente.



