Los detalles del proyecto que busca restituir un 82% a la mayoría de los jubilados en Córdoba

La Legislatura de Córdoba trata desde la siesta de este miércoles 17 de diciembre un proyecto que busca restituir un 82 por ciento a la mayoría de los jubilados. El debate tiene pendiente a la sociedad y movilizó a diferentes gremios estatales por el centro de la ciudad hasta el recinto.

El gobierno de Martín Llaryora decidió restituir el 82% “a más de la mitad” de los jubilados provinciales, según dijo el oficialismo. A su vez, presentó un proyecto acorde a las voces que se pronunciaron semanas atrás con una serie de modificaciones.

Descartaron aumentar los aportes de los activos hasta un 4 por ciento.

Las personas que menos ingresos perciban contribuirán con un aporte del 2 por ciento.

Quienes tengan jubilaciones más altas, de 3 a 5 millones de pesos, podrían dar hasta un 8 por ciento.

Eliminó el descuento del 4 por ciento del Fondo de Compensación para Jubilados y Pensionados (FOCCA).

Descontarán a las personas que cobren más de 3 millones de pesos y tengan más de un beneficio.

Descartaron aplicar un tope a las jubilaciones más altas.

La restitución del 82 por ciento para las jubilaciones más bajas del sistema.

Marcha hacia la Unicameral para rechazar la suba en los aportes a la Caja de Jubilaciones. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Jubilados: el Gobierno de Córdoba explicó los detalles del proyecto

Facundo Torres, jefe del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, fue el encargado de dar los anuncios. La idea es salvar la Caja de Jubilaciones aplicando aportes previsionales progresivos, que irían del 2 al 8 por ciento, según cada salario de cada empleado público.

Facundo Torres en el Programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz)

“El estado de la Caja es rojo, alarmante y el gobierno nacional no nos envía los fondos”, dijo Torres, en diálogo con La Voz, adelantando que pedirán declarar la “emergencia previsional” por 5 años.

Córdoba. El gremio del SUOEM marcha hacia la Unicameral para rechazar la suba en los aportes a la Caja de Jubilaciones. (Ramiro Pereyra / La Voz)

“Los llevaremos a comisión para aunar criterios y elevar una iniciativa que mejore la base de la pirámide”, cerró previo a la sesión. Por su parte, desde las 10.30, los gremios estatales de la provincia se concentraron en sus sedes sindicales para marchar hacia la Legislatura.