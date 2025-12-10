Córdoba: se confirmó cuándo los jubilados y pensionados cobran el medio aguinaldo

El Gobierno de la provincia de Córdoba confirmó este miércoles 10 de diciembre las fechas en las cuales los jubilados y pensionados cobrarán el medio aguinaldo. En paralelo, también anunció cuándo percibirán el bono extraordinario y los haberes correspondientes al mes.

Córdoba: cuándo los jubilados y pensionados cobran el medio aguinaldo

Bono bimestral extraordinario : lunes 15 de diciembre .

Aguinaldo : lunes 22 de diciembre .

Haberes del mes: martes 30 de diciembre.

El Gobierno de Córdoba anunció las fechas importantes de cobro para jubilados y pensionados de la provincia.

De este modo, “los jubilados percibirán un ingreso promedio de 1.712.862 pesos, cifra que no alcanza a cubrir las expectativas de nuestros jubilados pero que está muy por encima de la media nacional estimada en torno a 600.000 pesos″, destacó la gestión de Martín Llaryora.

Cabe aclarar que, el bono bimestral extraordinario de 100.000 pesos es para los pasivos que perciben un haber de hasta 1.300.000. De este modo, el sueldo mínimo provincial, incluyendo el bono, llegará a los 800.000.