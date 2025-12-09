Un intendente de la provincia de Córdoba reveló su sueldo como funcionario correspondiente a noviembre de 2025. Su publicación abrió un debate en la comunidad a través de las redes sociales.

Un intendente de Córdoba reveló su sueldo y abrió un debate en la comunidad

Se trata de Facundo Manzoni, quien también es productor agropecuario en la localidad de Viamonte. Según las imágenes que compartió a través de su cuenta de Instagram, en noviembre percibió 2.238.343,68 de pesos.

Facundo Manzoni mostró su sueldo.

Además, lo comparó con la remuneración que recibió en mayo, que se ubicó en los 2.240.983,68 de pesos. Por su parte, los usuarios comentaron el carrusel de imágenes con felicitaciones y aplaudieron que la cifra se haya reducido.

Facundo Manzoni, intendente de Viamonte, mostró su sueldo.

Cabe destacar que, el intendente de Viamonte dona mensualmente su dieta a quienes más lo necesitan allí. Por ejemplo, el sueldo correspondiente a octubre se lo brindó a la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, que cumplió 90 años. “Como gesto y premio a su histórico aniversario, he donado mi sueldo como intendente a esta institución local. Este aporte económico será destinado a cubrir parte de los trabajos de revalorización de su fachada e instalaciones edilicias”, explicó.