Los 4 de Córdoba explotaron contra el locutor del Festival de Deán Funes: “Nunca en la historia”

Los 4 de Córdoba explotaron contra el locutor del Festival de Deán Funes, Ariel Muñoz. Según manifestó el cantante Víctor Hugo Godoy, en sus más de 50 años de trayectoria, vivieron por primera vez una situación más que incómoda y escandalosa.

Video: Los 4 de Córdoba explotaron contra el locutor del Festival de Deán Funes

Todo comenzó cuando Muñoz, quien ya los había interrumpido antes, subió al escenario para cerrar su presentación, pero quedaban dos canciones en el repertorio del grupo de folklore. “Un aplauso para este irrespetuoso e impresentable”, lanzó Godoy para todo el Anfiteatro Municipal Fuhad Cordi de Deán Funes.

SE CALENTARON “LOS 4 DE CÓRDOBA” CON EL CONDUCTOR DE UN FESTIVAL EN DEAN FUNES. pic.twitter.com/vbFh6LCLZM — Real Time (@RealTimeRating) January 5, 2026

“Yo le explico porque usted piensa que yo puedo manejar eso y no es así. En ningún momento uno quiere hacer algo que cause molestia en un artista”, explicó Muñoz, quien se desligó de toda responsabilidad de manejo de tiempos en el escenario.

“Nos dieron 35 minutos y vos a cada rato venís. Estás perdiendo el tiempo. No nos dejás cantar. Nunca en nuestra historia nos habían bajado en medio de una actuación”, lanzó Godoy a lo largo de la presentación que inauguró la temporada de festivales en Córdoba.