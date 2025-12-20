Valentina Márquez y Simón Aguirre, dos reconocidos cuarteteros, trascendieron en las últimas horas por un episodio con la Caminera. Ante la repercusión del caso, ella dio detalles del control con la Policía en la autopista Córdoba - Carlos Paz.

Valentina Márquez habló luego del escándalo en Córdoba con la Caminera

La mujer contextualizó que todo ocurrió durante la noche del miércoles 17 de diciembre y madrugada del jueves 18. Junto a su pareja, habían asistido a un encuentro familiar en un bar de la Capital.

Valentina Márquez y Simón Aguirre aclararon lo sucedido con la Caminera de Córdoba. (Instagram @simonaguirre.yts).

Pero se retiraron antes de lo esperado porque a su bebé “esa noche le salió su primer diente y estaba con fiebre”, según describió, en diálogo con Cadena 3. En el camino de regreso a casa, uniformados les pidieron frenar la marcha porque vieron al menor en el asiento delantero, en los brazos de su madre.

“En el momento ni pensé que debería haber frenado, pasado atrás, como corresponde“, reconoció. En paralelo, aclaró que Aguirre se sometió al control de alcoholemia y dio resultado negativo.

El efectivo que les realizó el control les solicitó la documentación y les consultó si ambos eran cantantes de cuarteto. Ella dijo que respondieron ”sí" y no habló de amenazas. Ante la demora en el procedimiento, Márquez pidió velocidad en la entrega de la multa para poder darle la medicación correspondiente a su bebé. Finalmente, se retiraron con la multa y la calificó como “correcta”.