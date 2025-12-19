La provincia volvió a ser escenario de un nuevo escándalo en las últimas horas. En esta ocasión, el episodio tuvo como protagonistas a dos reconocidos cuarteteros de Córdoba y la Caminera.

Escándalo entre reconocidos cuarteteros de Córdoba y la Caminera: “Van a...”

Se trata de Dante Simón Aguirre y Valentina Márquez, quienes recibieron una multa en la madrugada del jueves 18 de diciembre. Según el parte oficial de la fuerza de seguridad, en el kilómetro 15 de la Ruta Nacional 20 en sentido hacia Carlos Paz.

Valentina Márquez y Simón Aguirre esperan su primer bebé.

La pareja se trasladaba en un auto Mercedes Benz de color blanco, que era conducido por el masculino. La Policía Caminera explicó que exigieron la detención de la marcha del rodado porque la “acompañante de la plaza delantera Valentina Márquez llevaba un menor en sus brazos".

Por qué multaron a reconocidos cuarteteros de Córdoba

“Motivo por el cual se labra el acta de constatación de infracción ´circular con menores de edad situados en el asiento delantero de vehículo sin dispositivo especial´".

En ese instante, según la versión oficial, el conductor se ofuscó y manifestó que “eran cantantes y que van a tener novedades por lo sucedido, negándose a firmar la infracción”. Ante este escenario, un efectivo solicitó la colaboración de un testigo hábil para el acto.