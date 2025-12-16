Atención, turistas: cuál es la documentación necesaria para circular por Córdoba

La temporada estival implica un incremento considerable del movimiento en las rutas de Córdoba. En este escenario, los controles policiales y viales se intensifican en los principales corredores turísticos. Aunque ocurrieron modificaciones y algunos anuncios oficiales suscitaron dudas en los conductores, los requisitos para transitar siguen siendo los mismos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

La documentación necesaria para circulas por las rutas de Córdoba

Para circular por las rutas de Córdoba, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI) y en su formato físico. Respecto al carné habilitante de conducción, se acepta el formato digital, el cual está disponible en la aplicación MiArgentina. Este documento posee un código QR que se actualiza automáticamente cada 24 horas.

Para la identificación del rodado, la cédula puede mostrarse digitalmente mediante la misma aplicación oficial, si bien algunas jurisdicciones exigen también el formato físico, por lo que se recomienda llevar ambos. En cuanto a la cobertura, se debe acreditar la vigencia de la póliza de seguro vehicular obligatorio.

La verificación técnica vehicular (VTV, ITV o RTO) resulta indispensable en todo el territorio nacional. La etiqueta de esta revisión debe permanecer visible en el parabrisas. Transitar con la oblea expirada constituye una falta y puede implicar multas. Además, el coche debe contar con sus dos chapas patentes colocadas en su ubicación original. Estas placas metálicas tienen que estar legibles y visibles. Cualquier desgaste u obstrucción de números o letras se considera una violación de la normativa.

Para circular por los caminos cordobeses, se exige también el permiso de manejar y la cédula verde del vehículo. Los elementos de seguridad obligatorios incluyen balizas portátiles, la rueda de auxilio con su llave de ajuste, y un extintor de fuego con su carga controlada al alcance del chofer. Un aspecto esencial en esta jurisdicción es que el nivel de alcoholemia permitido es cero. Se recuerda que todos los ocupantes deben utilizar el cinturón de seguridad, y las luces bajas tienen que mantenerse encendidas constantemente. Las velocidades máximas en autovías y autopistas son de 130 kilómetros por hora.