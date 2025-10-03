Lo multaron por amamantar a su bebé en pleno viaje: la explicación de la Caminera de Córdoba

Una pareja que circulaba en su auto por una ruta de la provincia recibió una multa por amamantar a su bebé en pleno viaje. Ambos grabaron un video que trascendió en las redes sociales y la Policía Caminera de Córdoba explicó el motivo y los fundamentos de la infracción.

Lo multaron por amamantar a su bebé en pleno viaje en Córdoba

Agustin Oña Coelho alegó a través de un video en su cuenta de Instagram que su pequeño estaba cansado. Previamente, un uniformado de las fuerzas de seguridad le había indicado que se podía amamantar al menor de edad en la ruta, según su declaración en el posteo.

En el transcurso de su recorrido por la autopista Córdoba-Río Cuarto, se topó con un control de la Caminera, donde le labraron la multa correspondiente. Molesto por la situación, registró todo con su celular y lo compartió en las redes sociales junto al mensaje “La Policía de Córdoba se contradice y factura”.

La explicación de la Caminera de Córdoba por la multa

Por su parte, el jefe de la Policía Caminera de Córdoba, Daniel Bolloli, explicó que la conducta de la pareja fue negativa ya que colocó en riesgo la vida del menor de edad. “ Para amamantar, lo correcto es que frenen”, cerró, en diálogo con El Doce.

En paralelo, aclaró los artículos de la ley de tránsito 8.560: