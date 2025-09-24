Con trompadas y bastón lumínico: dos camioneros golpearon a un policía de la Caminera en Córdoba

Dos camioneros fueron detenidos por golpear a un policía de la Caminera durante un control vehicular en el interior de la provincia de Córdoba. Según confirmaron desde la fuerza, el uniformado recibió trompadas y golpes con un bastón lumínico.

Dos camioneros golpearon a un policía de la Caminera en Córdoba

El efectivo realizó un control de rutina durante la noche del martes 23 de septiembre en el kilómetro 902 de la Ruta Nacional 60. Inspeccionó un camión marca Scania conducido por un hombre de 57 años en la jurisdicción de la localidad Lucio V. Mansilla.

El policía comprobó que el conductor circuló sin cinturón de seguridad y sin la placa de dominio delantera y labró el acta de multa correspondiente. Por su parte, el conductor adoptó “una actitud hostil, insultando y amenazando al personal actuante”, según describieron en el comunicado.

Los camiones donde viajaban los hombres que agredieron al policía de la Caminera de Córdoba.

Unos minutos después, arribó otro camión, comandado por un joven de 27 años, quien es pariente del primer conductor. Ambos agredieron físicamente a uno de los uniformados con golpes de puño y el bastón que le quitaron de sus manos en un forcejeo.

Finalmente, los violentos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes. Por su parte, el policía lesionado fue asistido en el hospital local, donde le diagnosticaron contusión en región frontal y labio superior y escoriaciones en antebrazo.