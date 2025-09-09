Subieron las multas de la Caminera en Córdoba: cuáles son los nuevos valores

Este martes, la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito de Córdoba oficializó un nuevo incremento en los valores de las multas impuestas por la Policía Caminera. De esta forma, a partir de este martes, las sanciones viales tuvieron una suba cercana al 8 por ciento.

Cuáles son los nuevos valores de las multas de la Caminera

La medida se dispuso mediante la Resolución 44. El mecanismo de ajuste vincula la Unidad Fija (UF) al costo del litro de nafta Súper en estaciones de servicio, estableciéndola ahora en 1.441 pesos. Esta es la sexta actualización en lo que va del año.

De esta manera, así quedaron los montos de las multas: