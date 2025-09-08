Córdoba: conducía borracha, huyó de un control policial y quedó detenida

Un operativo de la Policía Caminera en la ciudad de Córdoba derivó en la detención de una conductora alcoholizada y de su acompañante durante la madrugada de este lunes. De acuerdo a fuentes policiales, el hecho comenzó en la ruta nacional 19 a la altura del kilómetro 24, cuando en un control pararon a la mujer de 33 años.

Borracha, huyó de un control y quedó detenida

En el control policial, el test de alcoholemia le dio positivo y, tras notificarle la infracción, se le indicó que debía esperar a un conductor designado para retirar el vehículo. En lugar de acatar la medida, la mujer escapó del puesto de control. Tras un seguimiento controlado por avenida de Circunvalación, fue interceptada en el acceso a avenida Vélez Sarsfield, en el anillo externo.

En ese momento, el acompañante de la mujer, un hombre de 45 años, intentó agredir a los oficiales, lo que motivó su inmediata detención junto a la conductora. El vehículo quedó secuestrado y ambos fueron trasladados a sede policial.