Lo acusaron de provocar un incendio en Córdoba, pero negó los hechos y aseguró que todo fue “un montaje”

Más de 76 mil hectáreas de las sierras de Córdoba fueron arrasadas por el fuego, en lo que va del 2024. En los últimos focos, hubo una decena de detenidos, acusados de ser los autores de las llamas. Sin embargo, uno de ellos negó los cargos y aseguró que todo “fue un montaje”.

Se trata de Julio Aguirre, a quien acusaron de iniciar el incendio de la localidad de San Esteban, en el Valle de Punilla. Según un parte policial, fue encontrado con un bidón de nafta. Sin embargo, el señalado negó los hechos e, incluso, aseguró haber colaborado con los Bomberos.

Lo acusaron de iniciar un incendio en Córdoba y aseguró que su detención fue “un montaje”

En diálogo con El Doce, Aguirre aseguró que su detención se produjo a raíz de un montaje fotográfico que lo condenó a ojos de la sociedad. Según su versión, el día que fue detenido iba rumbo a lo de su patrón para colaborar en las tareas preventivas mientras el fuego se aproximaba al campo donde trabaja.

“Me subí a mi caballo y fui por la calle de al lado del río. Me agarra el Etac, después viene la policía en motos. Me tiran al piso, no sabía yo por qué me hacían eso. El policía me explicó que me sacaron una foto y me denunciaron que andaba con un bidón prendiendo fuego”, contó.

“Yo nada que ver. Nunca agarré un bidón ese día. Desconozco quién me saca la foto. Iba rápido en el caballo para ayudar (a su jefe)”, se justificó.

Respecto a la foto que se viralizó en las redes sociales, aseguró: “Es un montaje, una foto yapada a la foto mía, a la que me sacan con el caballo. No llevaba un bidón ni con nafta ni con agua”. En la imagen no se observa que Aguirre lleve consigo un bidón. Sin embargo, la Justicia aseguró en su momento tener pruebas suficientes para apresarlo.

La foto de Aguirre antes de ser detenido (Gentileza El Doce).

Aguirre contó que estuvo detenido durante dos semanas y agradeció al intendente de San Esteban, Juan Guevara, quien lo ayudo mediante abogados. “Pensé que me iban a trasladar a una cárcel”, sostuvo.

Por último, dejó un mensaje para la mujer que le sacó la foto e hizo la denuncia a raíz de la cual fue detenido: “Me duele pasar todo esto, no tendrían que haber hecho lo que hizo esta mujer, tendrían que haberse fijado antes”.