El presidente Javier Milei encabezó este sábado 6 de diciembre un acto en Las Higueras, provincia de Córdoba. Argentina presentó oficialmente los aviones F-16, que le compró a Dinamarca y, ahora, son “los nuevos custodios de la soberanía argentina”, según los definió.

Presentaron los aviones F-16 en Las Higueras, Córdoba

En un evento cargado de simbolismo y con miles de asistentes, el mandatario estuvo en la Base Aérea del Área Material Río Cuarto, en Las Higueras. Allí, los primeros seis aviones de combate F-16 Fighting Falcon sobrevolaron a 2000 metros de altura.

Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino . Tomy Fragueiro / la Voz

Cuatro son biplaza y dos monoplaza, forman parte de un lote inicial de 24 unidades compradas por el Ministerio de Defensa por un monto estimado en 600 millones de dólares. Son cazas supersónicos, equipados con radares avanzados y armamento de última generación y se lucieron con maniobras de alta precisión y simulacros de combate a velocidades superiores al sonido.

Las mejores imágenes de los aviones F-16 que se presentaron en Córdoba

Las aeronaves arribaron a Las Higueras durante el viernes 5 de diciembre, pero la presentación formal fue este 6. Las actividades habían sido programadas para el domingo 7, pero se adelantaron a raíz de las condiciones climáticas en el pronóstico extendido.

Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. Tomy Fragueiro/La Voz

Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. Tomy Fragueiro/La Voz

Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino . Tomy Fragueiro / la Voz