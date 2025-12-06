Los seis aviones F-16 llegaron a Las Higueras, en el sur de la provincia de Córdoba, el viernes 5 de diciembre en un fin de semana que será especial e histórico para la región. Javier Milei encabezó el acto central y los calificó como los “nuevos custodios del espacio aéreo argentino”.

Las palabras de Milei en la presentación de los aviones F-16 en Las Higueras

Milei se mostró alegre tras la inversión que “robustece sustancialmente nuestra fuerza aérea Argentina”, según definió. A su vez, los calificó como ángeles protectores y custodios del espacio aéreo argentino“.

“Estaremos un poco más seguros. Esta incorporación es fundamental porque los anteriores gobiernos nos habían dejado indefensos”, dijo, diferenciandose de las anteriores gestiones.

“Nuestro Gobierno busca rectificar décadas de destratos hacia nuestras queridas fuerzas armadas”, ponderó. Por último, defendió la designación del sucesor de Luis Petri como Ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti.

Las actividades estaban programadas para este domingo 7, pero se adelantaron por las condiciones climáticas, según confirmaron fuentes oficiales. El Ministerio de Defensa compartió el cronograma con la hoja de vuelo de las aeronaves.

7.55 : ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto.

8 : sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura.

Continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

8.03 : viraje hacia el sur para reposicionarse y sobrevuelo de la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

Continuación hasta el Río de la Plata.

8.05 : viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery.

Paso sobre Retiro.

8.06 : paso sobre Puerto Madero y giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa.

Viraje al Suroeste.

8.10 : pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte.

Viraje al oeste, ascenso y regreso al Área Material Río Cuarto, para la ceremonia de recepción presidida por el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Milei.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menemel ministro de Interior, Diego Santilli; Petri, Presti; además de la cúpula de la Fuerza Aérea estuvieron presentes.

El acto de presentación de los aviones F-16 en Las Higueras

Por el lado de la provincia de Córdoba, la vicegobernadora Myrian Prunotto y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros estarán en el lugar. Martín Llaryora no puede decir presente ya que termina su proceso de recuperación luego de su intervención quirúrgica.