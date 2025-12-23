Las cafeterías de Córdoba que se metieron entre las mejores del mundo este 2025

Esta época del año invita a realizar balances sobre los objetivos propuestos, los alcanzados y los logrados sin haberlo planeado. En este contexto, cafeterías de Córdoba se metieron entre las mejores del mundo este 2025 y sorprendieron con la calidad de sus productos.

Cuáles son las cafeterías de Córdoba entre las mejores del mundo este 2025

The World’s 100 Best Coffee Shops, revista digital especializada en la bebida. Cherry Season : fue nominada en una primera etapa como una de las 100 mejores del mundo en el torneo organizado poren la bebida.

Café de Barrio: se ubicó en el puesto 22 del ranking de las 100 mejores cafeterías de especialidad de Sudamérica.

Cherry Season, cafetería cordobesa, fue nominada dentro de las mejores de Sudamérica.

Cómo eligieron a las mejores cafeterías de Sudamérica

The World’s 100 Best Coffee Shops definió ocho criterios integrales “para garantizar una evaluación exhaustiva y justa”, según describieron en su página web. Su evaluación se centra en los siguientes aspectos.

Calidad del café.



Experiencia de barista.



Servicio al cliente.



Innovación.



Ambiente y atmósfera.



Prácticas de sostenibilidad.



Calidad de alimentos y pastelería.



Consistencia.

Con la premisa de garantizar una selección justa y transparente de las mejores cafeterías del mundo, desde la entidad implementaron un sistema que contempla el voto popular y el de un jurado especializado. A su vez, un panel de baristas, tostadores y conocedores del café de especialidad y profesionales de la industria también evaluará las cafeterías. El primer aspecto representa un 30 por ciento del resultado y el de los expertos el 70 por ciento restante.

Café de Barrio.

Dónde están las mejores cafeterías de Córdoba este 2025