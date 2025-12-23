Las cafeterías de Córdoba que se metieron entre las mejores del mundo este 2025

Esta época del año invita a realizar balances sobre los objetivos propuestos, los alcanzados y los logrados sin haberlo planeado. En este contexto, cafeterías de Córdoba se metieron entre las mejores del mundo este 2025 y sorprendieron con la calidad de sus productos.
Cuáles son las cafeterías de Córdoba entre las mejores del mundo este 2025
- Cherry Season: fue nominada en una primera etapa como una de las 100 mejores del mundo en el torneo organizado por The World’s 100 Best Coffee Shops,revista digital especializada en la bebida.
- Café de Barrio: se ubicó en el puesto 22 del ranking de las 100 mejores cafeterías de especialidad de Sudamérica.
Cómo eligieron a las mejores cafeterías de Sudamérica
The World’s 100 Best Coffee Shops definió ocho criterios integrales “para garantizar una evaluación exhaustiva y justa”, según describieron en su página web. Su evaluación se centra en los siguientes aspectos.
- Calidad del café.
- Experiencia de barista.
- Servicio al cliente.
- Innovación.
- Ambiente y atmósfera.
- Prácticas de sostenibilidad.
- Calidad de alimentos y pastelería.
- Consistencia.
Con la premisa de garantizar una selección justa y transparente de las mejores cafeterías del mundo, desde la entidad implementaron un sistema que contempla el voto popular y el de un jurado especializado. A su vez, un panel de baristas, tostadores y conocedores del café de especialidad y profesionales de la industria también evaluará las cafeterías. El primer aspecto representa un 30 por ciento del resultado y el de los expertos el 70 por ciento restante.
Dónde están las mejores cafeterías de Córdoba este 2025
- Cherry Season:
- Hipólito Yrigoyen 171.
- Avenida Rafael Núñez 4401.
- Café de Barrio:
- Independencia 273
- Independencia 812.
- Avenida Marcelo T. de Alvear 223.
- Buenos Aires 601.
- Avenida Figueroa Alcorta 169.
- Belgrano 317.
- Boulevard Chacabuco 611.
- Obispo Trejo 346.
- Avenida Hipólito Yrigoyen 175.