Una de las mejores cafeterías del mundo está en Córdoba: cuánto sale una merienda

Más allá de sus paisajes que enamoran a miles de turistas, la gastronomía de Córdoba también es un punto fuerte de la provincia. En este sentido, una cafetería local fue seleccionada como una de las mejores del mundo en el concurso The World’s 100 Best Coffee Shops, que busca reconocer a los cafés más destacados.

Se trata de Cherry Season, un café de especialidad que cuenta con dos sucursales: una se localiza en Hipólito Yrigoyen 171, en el barrio de Nueva Córdoba, y la otra se encuentra en Rafael Núñez 4.401, en Cerro de las Rosas.

Cuánto sale una merienda en una de las mejores cafeterías de Córdoba

El certamen, que combina el criterio de especialistas con la opinión popular, considera diversos aspectos esenciales. Se valoran la calidad del grano ofrecido, la experiencia del barista, el servicio brindado al cliente, así como la innovación y ambientación del espacio físico. Otros puntos relevantes para esta premiación incluyen las prácticas de sostenibilidad, además de la excelencia en la repostería y en las comidas preparadas.

En la actualidad, esta bebida caliente dejó de ser solo un alimento para transformarse en un arte multidisciplinario, que involucra el gusto, el olfato y también la vista. Su relevancia es tanta que incluso tiene su propio día, que se celebra este 1 de octubre. Durante la semana, ofrecerá distintos descuentos como 2x1 en café y 20 por ciento de descuento en toda la carta con Club La Voz.

Para tener una idea del costo de una merienda o desayuno en este local, es posible revisar algunos valores de la carta. Una bebida clásica como el ristretto, el espresso o el cortadito tiene un valor de 3200 pesos. Una opción como el flat white cuesta 4300 pesos, y un cappuccino se vende a 4500. Si se busca pastelería para acompañar el café, una medialuna de manteca tiene un valor de 2500, o un croissant cuesta 6500. Si la preferencia es una torta más elaborada, el pie de limón se ofrece a 9000, y el tiramisú a 6000 pesos. Como ejemplo de un menú, la opción “Clásico Medialunas” (que incluye infusión clásica y dos medialunas) se vende por 7500 pesos. El menú “Clásico Tostadas” (infusión y dos tostadas con untables) tiene el mismo precio, 7500 pesos.