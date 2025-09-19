The World’s 100 Best Coffee Shops compartió una lista con los locales comerciales nominados a las 100 mejores cafeterías de Sudamérica. Para el orgullo de la provincia, una de ellas está en la ciudad de Córdoba.

Una de las mejores cafeterías de Sudamérica está en la ciudad de Córdoba

La revista digital especializada en la bebida de especialidad compartió este jueves 18 de septiembre la lista de nominados en la región. En el caso de Argentina, cuenta con 35 candidatos aspirantes a integrar el selecto listado.

Una de ellas es Cherry Season, que tiene dos sucursales en la Capital: avenida Hipólito Yrigoyen al 171, barrio Nueva Córdoba; y avenida Rafael Núñez al 4.401, barrio Cerro de las Rosas.

Pastelera Adriana García, de Cherry Season (Javier Ferreyra).

Cómo eligen a las mejores cafeterías de Sudamérica

The World’s 100 Best Coffee Shops definió ocho criterios integrales “para garantizar una evaluación exhaustiva y justa”, según describieron en su página web. Su evaluación se centra en los siguientes aspectos.

Calidad del café.

Experiencia de barista.

Servicio al cliente.

Innovación.

Ambiente y atmósfera

Prácticas de sostenibilidad

Calidad de alimentos y pastelería

Consistencia

Con la premisa de garantizar una selección justa y transparente de las mejores cafeterías del mundo, desde la entidad implementaron un sistema que contempla el voto popular y el de un jurado especializado.

Quienes deseen participar pueden votar a través de la página oficial, teniendo en cuenta sus experiencias personales. “La fase de votación pública estará abierta durante un periodo determinado, durante el cual los participantes podrán votar una vez por persona”, aclararon.

La votación de las mejores cafeterías de Sudamérica ya comenzó y vos podés participar.

A su vez, un panel de baristas, tostadores y conocedores del café de especialidad y profesionales de la industria también evaluará las cafeterías. El primer aspecto representa un 30 por ciento del resultado y el de los expertos el 70 por ciento restante.

“Las cafeterías con las puntuaciones combinadas más altas, tanto del público como de los expertos, serán reconocidas como las Mejores Cafeterías del Mundo”, culminaron desde The World’s 100 Best Coffee Shops.

Cómo participar en la elección de las mejores cafeterías de Sudamérica

La votación para el público es mediante este enlace.