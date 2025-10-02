La Uepc se movilizará en Córdoba, en el marco de una protesta a nivel nacional

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) dirá presente este lunes 6 de octubre en la sede de CTERA en Buenos Aires, donde se anunciarán medidas a nivel nacional para el plan de acción que impulsa una Jornada Nacional de Protesta junto a los demás sindicatos docentes nacionales. Y para este miércoles 8 de octubre se anuncia una movilización a nivel provincial.

En este contexto, el sindicato realizará las siguientes actividades en Córdoba.

Uepc marcha este miércoles 8 de octubre en Córdoba.

Martes 7 de octubre, a las 10: conferencia de prensa junto a otros gremios docentes, la CGT y la CTA, en el SUM de UEPC (San Jerónimo 558).

Miércoles 8 de octubre: jornada en Defensa de la Escuela Pública, con una caravana provincial en la que participarán los cuerpos orgánicos, docentes en actividad a contraturno y jubiladas/os. También se sumarán otros sindicatos, comunidades educativas, docentes y autoridades de las universidades nacionales y de la Universidad Provincial, además de organizaciones sociales.

Movilización en defensa de la Educación Pública, con esta exigencias

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

La restitución del FONID.

La Paritaria Nacional Docente.

El régimen jubilatorio especial docente.

“Convocamos a toda la sociedad a acompañar esta jornada de lucha en defensa de la educación pública”, expresó la Junta Ejecutiva Central del gremio, que en Córdoba tiene como secretario general a Roberto Cristalli.