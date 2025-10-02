La Uepc se movilizará en Córdoba, en el marco de una protesta a nivel nacional

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) dirá presente este lunes 6 de octubre en la sede de CTERA en Buenos Aires, donde se anunciarán medidas a nivel nacional para el plan de acción que impulsa una Jornada Nacional de Protesta junto a los demás sindicatos docentes nacionales. Y para este miércoles 8 de octubre se anuncia una movilización a nivel provincial.
En este contexto, el sindicato realizará las siguientes actividades en Córdoba.
- Martes 7 de octubre, a las 10: conferencia de prensa junto a otros gremios docentes, la CGT y la CTA, en el SUM de UEPC (San Jerónimo 558).
- Miércoles 8 de octubre: jornada en Defensa de la Escuela Pública, con una caravana provincial en la que participarán los cuerpos orgánicos, docentes en actividad a contraturno y jubiladas/os. También se sumarán otros sindicatos, comunidades educativas, docentes y autoridades de las universidades nacionales y de la Universidad Provincial, además de organizaciones sociales.
Movilización en defensa de la Educación Pública, con esta exigencias
- Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- La restitución del FONID.
- La Paritaria Nacional Docente.
- El régimen jubilatorio especial docente.
“Convocamos a toda la sociedad a acompañar esta jornada de lucha en defensa de la educación pública”, expresó la Junta Ejecutiva Central del gremio, que en Córdoba tiene como secretario general a Roberto Cristalli.