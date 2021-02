Este miércoles se desarrolló la primera sesión legislativa del período 2021. Uno de los proyectos que se aprobó durante la jornada fue el “Día Provincial de la Pelota de Fútbol”, una decisión que generó indignación en el sector del radicalismo, ya que el grupo presentó una propuesta para crear una comisión de vacunación que terminó archivada al no obtener los votos necesarios

Es por esto que la Unión Cívica Radical, a través del legislador Marcelo Cossar extendieron un comunicado para repudiar lo acontecido. El texto, titulado “Prioridades invertidas. Día de la pelota de fútbol sí, transparencia y se seguimiento de vacunación COVID 19, NO” explica la necesidad de esta propuesta que no fue tenida en cuenta.

¿De qué se trata la propuesta?

La “Comisión Parlamentaria de Seguimiento, Monitoreo y Control del proceso de vacunación contra el COVID 19 en la Provincia de Córdoba” busca monitorear desde la recepción de las dosis hasta su efectiva aplicación a los ciudadanos. Además, propone generar un registro público de personas vacunadas.

Esta iniciativa surge de la necesidad de avanzar en el acceso a una información pública actual, veraz, ágil y sobre todo transparente. Principalmente, apuntada a corroborar datos sobre la campaña de vacunación que se esté llevando a cabo en la provincia de Córdoba.

En unas de sus intervenciones el Cossar expresó: “el gobierno provincial informó el día 8 de febrero en su cuenta de Twitter que 20.013 personas completaron su inmunización, es decir 40.026 dosis entre los componentes 1 y 2, cuando esa misma fuente había afirmado al 16 de enero que 21.999 trabajadores de la salud ya habían sido inmunizados. Estas diferencias en los números abren la puerta a genuinas dudas sobre el manejo clientelar o poco transparente de un recurso que puede representar hasta la vida de muchos cordobeses”.

En este sentido agregó: “Creemos que este es un tema con el que no se puede especular, que no puede existir un solo cordobés que piense que ha sido injustamente marginado del proceso de vacunación, y tampoco alguno que piense que otro u otros han recibido las mismas de manera indebida o discrecional. Con la salud no se juega, y les pedimos que sean honestos y transparentes para llevar adelante la tarea y para informar debidamente lo actuado”.