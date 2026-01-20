La particular versión que brindó Néstor, el único detenido por la desaparición de Tania en Córdoba

Una sobrina de Néstor, el único detenido por la desaparición de Tania en Córdoba, habló este martes 20 de enero. Además de defender a su amigo, contó de un llamado telefónico que tuvo con él al momento de la detención, en el cual le dio una particular versión de los hechos.

“Me dijo que lo habían arrestado por culpa de Tania pero que él no había hecho nada”, expresó, en diálogo con El Doce, sobre un llamado que recibió de su conocido desde la comisaría el fin de semana.

Néstor sostiene que Tania le pidió que la abandone.

En este sentido, argumentó que “Tania estaba peleada con su familia y que ella veía por las noticias que la buscaban y le decía ‘viste, ahora sí se van a preocupar’”.

Inclusive, Néstor le comentó que Tania le habría solicitado amarrarla. “Él me cuenta llorando que ella le pidió que le pusiera cinta en las manos y pies y se fuera, él le decía que no porque se iban a meter en problemas pero terminó accediendo”, sostuvo.

Néstor, el único detenido por la desaparición de Tania en Córdoba, habló desde Bouwer

Finalmente, Néstor fue trasladado a la cárcel, donde volvió a llamarla. “Después se vuelve a comunicar desde Bouwer, me repite que no hizo absolutamente nada, que es todo mentira y que no tenía nada ni para abrigarse”, cerró.

La fiscalía de Cruz del Eje está a cargo de la investigación y aguarda a que Tania esté en condiciones de prestar declaración. Actualmente, el equipo psicológico y psiquiátrico del hospital donde se encuentra no la considera apta para ello.