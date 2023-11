La particular situación que vivió un cordobés en una cochera: “De lo que me salvé hoy”

Tras conocerse que una banda de delincuentes operaba en Córdoba robando autos y enviando sus partes fuera del país, se hizo viral en TikTok un video de un hombre, quien muestra una particular situación en un estacionamiento privado en la ciudad.

“De lo que me salvé hoy”, escribió el usuario que subió el filme a la red social. “Miren, me encuentro con esto ésta mañana”, dice al inicio de la grabación, mientras filma a varios autos. “Esa Kangoo, al piso. En la cochera donde dejamos los autos, a esa Kangoo nueva le robaron las cuatro ruedas”, continúa. Acto seguido, señala otros autos que tuvieron la misma suerte. Y cierra: “Las ventajas de andar con las ruedas medio lisas. Mi golcito no me lo tocaron, gracias a Dios”.

LA SITUACIÓN QUE VIVIÓ UN CORDOBÉS EN UN ESTACIONAMIENTO PRIVADO

“Las vieron tan lisas que casi te dejan una para que la cambies”, comentó un usuario en el video. Otros también se sumaron y escribieron: “Es raro que todos estén sin ruedas y el gol s, no te quemes”.