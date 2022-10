La Maratón Córdoba 42K ya tiene a su primer ganador: el tucumano Pedro Gómez

Córdoba ya vive la experiencia Maratón CBA42K, un evento que comenzó a las 7.30 y reúne a más de 17 mil atletas. El encuentro fue organizado por la Municipalidad de Córdoba y no se vio suspendido por las intensas ráfagas registradas. Hay cortes en diferentes calles de la ciudad.

Se trata de tres circuitos competitivos (42 km 21 km y 10 km) y uno participativo (5 km). Los mismos, comprenden la zona del Estadio Mario Alberto Kempes y Parque del Kempes, Costanera Norte y Sur, además de sectores de barrios Nueva Córdoba, Centro y Urca.

Córdoba vibró al ritmo de su maratón en un domingo con mucho viento por toda la ciudad

EL PRIMER GANADOR: PEDRO GÓMEZ

Una vez más el tucumano Pedro Gómez fue el más veloz para completar los 42 kilómetros. En el podio lo acompañaron el chaqueño Elías Acevedo y el jujeño Miguel Maza.

“El día no estuvo muy bueno para correr. Mucha humedad, mucho viento. Pero se pudo correr y le quiero dedicar la victoria a mi novia que me aguantó, ella es la que me banca y es parte de este equipo”, contó el ganador.

Pedro Gómez ganador de los 42K

LOS PREMIOS PARA LOS GANADORES

Se abonarán premios en efectivo a los primeros tres puestos de cada circuito competitivo de las categorías convencional y atletas con discapacidad, tanto para damas, caballeros y personas no binarias.

En la carrera de 42 kilómetros, las categorías de atletas convencionales recibirán la suma de 225.000 pesos, 150.000 y 90.000 pesos, respectivamente los primeros segundos y terceros. Los mismos montos serán entregados en cada una de las categorías para atletas con discapacidad, tanto para sillas de ruedas, no videntes, atletismo asistido y otras discapacidades.

Para los 21 kilómetros, los primeros puestos tanto de categoría convencional como atletas con discapacidad, se adjudicarán 112.500 pesos, los segundos 75.000 y los terceros 40.000 pesos.

Mientras, quienes queden en el podio de las carreras de 10 kilómetros percibirán la suma de 37.500 pesos, primer lugar, 30.000, segundo puesto, y 22.500, tercer lugar.

CORTES DE CALLE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA: HORARIOS Y SECTORES

Ante el evento deportivo, se dispuso el corte intermitente de diferentes calle de la ciudad. Según precisaron, el operativo comenzó a la 6 y finalizará a las 14. Las interrupciones en el tránsito abarcará el sector comprendido por avenida Costanera Norte y Sur desde el estadio Kempes hasta el puente Monteagudo en barrio Müller.

Puentes habilitados con cortes intermitentes: Alvear Sarmiento 25 de Mayo Maipú Olmos Rosario de Santa Fe