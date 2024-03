La inesperada confesión de Cuti Romero: “Si Masche me quiere llevar...”

En medio de la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos, Cuti Romero habló sobre el presente y el futuro del equipo con Lionel Scaloni a la cabeza. También hizo referencia a la armonía con el resto del plantel y confesó algo inesperado para muchos.

Asimismo, el campeón cordobés se anticipó a la Copa América y sostuvo que “todos los rivales van a ser duros”, pero que el objetivo de la Selección es llegar a la final.

LA INESPERADA CONFESIÓN DE CUTI ROMERO

El cordobés llegó muy joven al máximo seleccionado argentino, por lo que nunca participó de los Juegos Olímpicos. Ante esto, en diálogo con TyC Sports, confesó que quiere ser convocado por Javier Mascherano para el combinado Sub 23 que participará en París 2024.

“Nunca estuve en uno, pero me encantaría tener esa oportunidad. En todo lo que sea para ayudar a mi país me encantaría estar. No depende de mí, sino del club. Si Masche me quiere llevar, yo estoy disponible”, expresó. De esta forma, Romero se sumó a los deseos públicos de Dibu Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul y Nicolás Otamendi, para estar en la competencia.

OTRAS DECLARACIONES DE CUTI ROMERO SOBRE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Con respecto a la relación que mantiene el cordobés con resto del plantel, dijo: “Hay un grupo hermoso, muy competitivo. Lo importante para todos los jóvenes que hay, y si es que tengo la posibilidad de que me queden varios años más en la Selección, es tratar de llevar este escudo a lo más alto que se pueda”.

También aludió a la continuidad de Scaloni al frente de la Selección. “Siempre lo noté muy bien, en ese momento fue un poco todo confuso, empecé a leer en las redes sociales que Scaloni se iba. Cuando vi la nota, al final no había dicho nada, que necesitaba pensar solamente. Toda esa persona que está acá necesita ese tiempo. Hoy está de la misma manera, con las mismas ganas de siempre”, explicó.