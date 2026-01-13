La Justicia difundió los resultados de la autopsia que le realizó al cuerpo de Juan Francisco “El Francés” Viarnes, famoso narco de Córdoba que fue acribillado en Buenos Aires. El sujeto fue encontrado sin vida en un descampado rural de Florencio Varela, donde ya tienen una hipótesis sobre su desenlace fatal.

La hipótesis detrás de la muerte del famoso narco de Córdoba que fue acribillado en Buenos Aires

El modus operandi corresponde a una ejecución planificada, según los investigadores. Ante este escenario, las pesquisas apuntan a un ajuste de cuentas relacionado al entorno en el cual estaba Viarnes.

Viarnes fue capturado por Interpol en Paraguay en 2016. Fue enviado a la Argentina en 2021, donde fue condenado. Estuvo preso 14 meses.

El sujeto de 66 años se había instalado en Berazategui en noviembre de 2025, Allí, según fuentes oficiales, utilizó sus vínculos de años en prisión para conseguir una dirección falsa y tramitar una licencia de conducir. Actualmente, las autoridades buscan a su pareja y quieren interrogar a su hijo, quien está detenido desde 2024, con el objetivo de conocer más detalles de sus últimas acciones.

El hallazgo del cuerpo del narco cordobés

El fiscal Darío Provisionato identificó al sujeto de 66 años, quien era buscado con un pedido de captura internacional. El cadáver fue localizado el sábado 10 de enero en el cruce de las calles Paysandú y Holmberg, una zona limítrofe con el partido de Almirante Brown.

La autopsia realizada al cuerpo determinó que la víctima recibió seis disparos a corta distancia. Uno de los proyectiles impactó directamente en la aorta, lo que le causó la muerte de forma inmediata.

Los testigos que facilitaron dicho domicilio declararon ante la Justicia que el hombre nunca residió efectivamente allí, lo que refuerza su perfil de “fantasma” o “el hombre de los mil rostros”, capaz de manejarse con credenciales de coronel retirado e identidades apócrifas. Actualmente, el fiscal busca pistas sobre el paradero de su pareja, quien se encuentra desaparecida.